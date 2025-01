NDR-Sport "Bin bereit": Zverev im Finale der Australian Open gegen Sinner Stand: 24.01.2025 13:09 Uhr

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat erstmals das Finale der Australian Open in Melbourne erreicht. Im Halbfinale gegen Novak Djokovic profitierte der Hamburger von der verletzungsbedingten Aufgabe des Serben. Im Endspiel am Sonntag trifft er auf Jannik Sinner.

Alexander Zverev steht bei den Australian Open kurz vor der Erfüllung seines Karrieretraums. Zum dritten Mal zog der Weltranglistenzweite ins Endspiel eines Grand-Slam-Turniers ein. Im Halbfinale von Melbourne musste sein Gegner, der Rekord-Turniersieger Novak Djokovic (10 Titel), nach dem ersten Satz aufgeben, den Zverev 7:6 (7:5) gewonnen hatte.

Zverev: "Ich freue mich auf Sonntag"

Am Sonntag (9.30 Uhr MEZ) im Finale geht es für den Deutschen nun gegen Titelverteidiger Jannik Sinner aus Italien. Der Weltranglisten-Erste setzte sich in seinem Halbfinale gegen Überraschungsmann Ben Shelton (USA) mit 7:6 (7:2), 6:2 und 6:2 durch. Sinner wurde in dem Match allerdings von "leichten Krämpfen" geplagt. Unterm Strich ist der zweimalige Grand-Slam-Sieger aber wie Zverev relativ glatt durch das Turnier gekommen.

"Ich freue mich auf Sonntag. Ich habe das Gefühl, dass ich die Arbeit bis jetzt erledigt habe und dass ich bereit dafür bin", sagte der Hamburger, der viel Respekt vor dem Italiener hat: "Sinner ist der beste Spieler in den letzten zwölf Monaten, da gibt es keine Zweifel."

Zverev würdigt Djokovic

Gegen Djokovic hatte Zverev zuvor gerade einmal 80 Minuten auf dem Platz stehen müssen, ehe der Serbe aufgab. "Ich bin natürlich glücklich, im Finale zu sein. Auf der anderen Seite gibt es keinen auf der Tour, den ich mehr bewundere und respektiere als Novak", sagte der 27-Jährige der einen Appell an die Zuschauer in der Rod Laver Arena richtete: "Bitte buht keinen Spieler aus, wenn er wegen einer Verletzung aufgeben muss."

Zverev: "Ich bewundere und respektiere Novak sehr."

"Ich bin natürlich glücklich, im Finale zu sein. Auf der anderen Seite gibt es keinen auf der Tour, den ich mehr respektiere als Novak."

— Alexander Zverev

Djokovic habe in den vergangenen 20 Jahren "absolut alles für den Tennissport gegeben. Wenn er nicht weitermachen kann, dann bedeutet es, dass er wirklich nicht weitermachen kann." Der 37 Jahre alte Serbe hatte sich bei seinem dramatischen Viertelfinalsieg gegen den Spanier Carlos Alcaraz am linken Oberschenkel verletzt.

Djokovic: "Es war zu viel für mich"

Er habe seit dem Viertelfinale "keinen Ball mehr geschlagen", sagte Djokovic: "Ich habe alles getan, was ich konnte, um den Muskelriss zu managen. Medikamente und die Physioarbeit haben geholfen, aber gegen Ende des ersten Satzes fing ich an, mehr und mehr Schmerzen zu spüren. Es war zu viel für mich", so der Serbe: "Ein unglückliches Ende, aber ich habe es versucht."

"Ich wünsche Sascha alles Gute. Er verdient seinen ersten Slam. Ich werde ihn anfeuern und hoffe, dass er es hier schaffen kann."

— Novak Djokovic

Drittes Grand-Slam-Finale für Zverev

Für Zverev, der 2024 im Halbfinale an Daniil Medwedew gescheitert war, ist es das erste Endspiel in Melbourne. Bei den US Open 2020 und den French Open im vergangenen Jahr hatte sich der Hamburger jeweils in fünf Sätzen geschlagen geben müssen. "Ich habe schwere Niederlagen erlebt. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich mal ein bisschen Glück in einem Finale habe", sagte der Olympiasieger von Tokio.

Der Hamburger will der erste deutsche Grand-Slam-Sieger seit Boris Becker 1996 werden. Es ist bereits sein 36. Titel-Anlauf bei einem der vier wichtigsten Tennisturniere.

