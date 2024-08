NDR-Sport Bericht: Hansa Rostocks Sponsor zieht sich wegen Fan-Krawallen zurück Stand: 07.08.2024 12:49 Uhr

Der FC Hansa Rostock muss sich offenbar einen neuen Hauptsponsor suchen. Der Getränkekonzern Splendid Drinks mit seiner Marke "28 Black" will den Vertrag vor dem Ende der regulären Laufzeit einem Bericht nach kündigen.

Der Hauptsponsor "28 Black" von Hansa Rostock will die Zusammenarbeit vorzeitig beenden. Darüber Informierte der Fußball-Drittligist am Dienstag in einem Schreiben an seine Mitglieder. Einem Bericht der "Ostsee-Zeitung" zufolge soll der Getränkekonzern seinen noch bis zum 30. Juni 2025 laufenden Vertrag wegen der regelmäßigen Ausschreitungen von Hansa-Fans gekündigt haben. Das Unternehmen befürchte einen Imageschaden für sich und seine Marke. Die freiwerdenden Werbepartnerrechte sollen auf Wunsch von Splendid Drinks ohne Einschränkung anderweitig vermarktet werden.

Ob ein Ausstieg schon vor Ende der Laufzeit des Vertrages möglich ist, muss nun juristisch geklärt werden. "Es ist richtig, dass unser Haupt- und Trikotpartner '28 Black' die Zusammenarbeit mit dem F.C. Hansa Rostock vor dem Ende der Vertragslaufzeit am 30.06.2025 beenden möchte", bestätigte der Verein in einer Mitteilung. Dies bedauere der Club "außerordentlich" und verwies auf die einer Ansicht nach sehr erfolgreiche Marketing-Partnerschaft, unter anderem mit 36.000 verkauften Trikots.

"Auch wir sind höchst irritiert, dass dieses sensible Thema an die Öffentlichkeit geraten ist."

— Mitteilung des FC Hansa Rostock

Der FC Hansa ging auch auf die mutmaßlichen Gründe für den Rückzugswunsch des Hauptsponsors, die Furcht vor einem Image-Schaden wegen der Fan-Krawalle, ein. "Auch wir sind höchst irritiert, dass dieses sensible Thema an die Öffentlichkeit geraten ist", schrieb der Verein in seiner Mitteilung auf der Webseite. Noch bis zum Morgen habe man sich in intensiven Gesprächen mit "28 Black" befunden, um in einem konstruktiven Dialog mit den Verantwortlichen von "28 Black" eine Lösung zu finden sowie eine gemeinsame Kommunikation abzustimmen. "Dies ist uns leider nicht gelungen", heißt es.

Bereits produzierte Kleidung bleibt im Einsatz und Shop

Auf den Trikots und der Teamkleidung der Profimannschaft, Trainer und Betreuer des F.C. Hansa Rostock soll "28 Black" bis zum Ende der aktuellen Saison weiterhin präsent sein. Dies gilt auch für die bereits produzierten und weiterhin im Hansa-Fanshop erhältlichen Fanartikel wie Trikots und sonstige Textilkleidung.

Den Wunsch des Sponsors, die Werbemaßnahmen und Präsenzen im und um das Ostseestadion und den Fanshops einzustellen, konnte der Verein beim ersten Heimspiel der Saison gegen den VfB Stuttgart II (1:1) nur bedingt nachkommen. Nach dem Zweitliga-Abstieg sollte der Club in der Drittliga-Saison laut "Ostsee-Zeitung" 750.000 Euro erhalten. In der 2. Bundesliga gab es noch eine Million Euro.

Der Verein ist laut eigenen Angaben mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) hinsichtlich der lizenzrechtlichen Bedingungen im Austausch. Für die laufende Saison schließt der Vorstand negative Auswirkungen auf die Umsetzung der Lizenz- und Etatplanung aus.

"28 Black" führt auf seiner Homepage Hansa nicht als Partner

Auf der Sponsoren-Übersicht der Hansa-Webseite wird "28 Black" noch als Hauptsponsor geführt. Auf der Homepage von "28 Black" fehlt hingegen Hansa Rostock als Partner. Dort werden Basketball-Weltmeister Dennis Schröder als prominenteste Werbefigur, Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig, die HSV-Futsaler und Darmstadt 98 aufgeführt. Bei dem hessischen Fußball-Zweitligisten ist das Markenlogo auf den Ärmeln der Trikots zu sehen.



Der FC Hansa hatte Ende Mai 2022 die luxemburgischen Splendid Drinks AG mit der Marke "28 Black" als neuen Hauptsponsor vorgestellt. Die Zusammenarbeit war für drei Jahre vereinbart. Sie beschränkte sich nicht nur auf die Profi-Mannschaft. Das Engagement betraf auch den Nachwuchs- und den Frauen-Bereich.



