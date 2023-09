Beachvolleyball Müller/Tillmann verteidigen ihren DM-Titel Stand: 03.09.2023 16:21 Uhr

Die Vorjahressiegerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben bei den deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball ihren Titel verteidigt. Das in Hamburg trainierende Duo setzte sich in Timmendorfer Strand gegen Anna Behlen und Sarah Schulz durch.

Die WM-Dritten wurden gegen das Duo aus Kiel und Mainz ihrer Favoritenrolle gerecht. 21:14, 21:15 hieß es am Ende gegen Behlen/Schulz, die sich zuvor im Halbfinale überraschend gegen die an Nummer zwei gesetzten Karla Borger und Sandra Ittlinger durchgesetzt hatten. Das in Stuttgart trainierende Duo holte sich Rang drei durch ein 21:18, 21:14 gegen Leonie Körtzinger/Lea Sophie Kunst (Varel/Hamburg).

"Hätte mir das vor dem Turnier jemand gesagt, also ich hätte es sofort genommen", sagte die 32-jährige Tillmann. "Es fühlt sich einfach nur cool an." Sie lobte vor allem ihre zehn Jahre jüngere Partnerin. "!Ich bin einfach stolz über die Entwicklung von Svenja in den letzten zwei Jahren", sagte Tillmann. "Es ist unglaublich, was die junge Dame leistet." Das Duo spielt seit 2021 zusammen und hat sich in der Zeit zum besten deutschen Paar entwickelt.

Bei den Männern stehen ebenfalls die Vorjahressieger vor der Titelverteidigung. Nils Ehlers/Clemens Wickler aus Hamburg treffen im Endspiel auf die Zwillinge Bennet und David Poniewaz (Ostercappeln).

