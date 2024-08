NDR-Sport Beachvolleyball -DM: Ehlers/Wickler erreichen Halbfinale Stand: 31.08.2024 12:34 Uhr

Die Hamburger Nils Ehlers und Clemens Wickler haben das Halbfinale bei den deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften in Timmendorfer Strand erreicht. Auch Laura Ludwig darf bei ihrer Abschiedsvorstellung von der Profibühne weiter auf den Titel hoffen.

Ehlers und Wickler bezwangen am Sonnabendvormittag das Duo Yannik Ahr und Luis Henrichs (Giesen/Köln) mit 2:0 (21:17, 21:14). Die Olympia-Zweiten und Vize-Europameister sind in Timmendorf Titelverteidiger. Am Sonntag (11 Uhr) spielen die Hamburger um den Einzug ins Endspiel (17.45 Uhr), die kommenden Gegner werden erst am Sonnabendnachmittag ermittelt.

Ludwig weiter, Walkenhorsts Karriere ist beendet

Ludwig, die am Sonntag um 22.55 Uhr zu Gast im NDR Sportclub ist, und Lippmann hatten am Freitag ihr Match gegen Sandra Ittlinger und Kim van de Velde (Düsseldorf/Flacht) nach Satzrückstand in einen 2:1 (17:21, 23:21, 15:13)-Erfolg gedreht. Auch die Europameisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf) zogen mit einem 2:0 (21:14, 21:10) gegen Karla Borger/Lea Sophie Kunst (Düsseldorf/Hamburg) ins Halbfinale am Sonnabend ein.

Die 38 Jahre alte Ludwig hört nach dem Turnier auf, für ihre Gold-Partnerin von 2016, Kira Walkenhorst, ist die Karriere bereits am Freitagabend zu Ende gegangen.

Die 33-Jährige war zwar mit Isabel Schneider durch das doppelte K.o.-System zunächst weitergekommen, verpasste aber den Einzug ins Viertelfinale durch ein 0:2 (14:21, 26:28) gegen Chenoa Christ/Anna-Lena Grüne (Wiesbaden/Giesen).

"Diese Spiele hier in Timmendorfer Strand, mit den Fans noch einmal jeden Punkt abzufeiern, das war unbeschreiblich", sagte Walkenhorst anschließend: "Davon werde ich mein Leben lang zehren." Die Stadionregie spielte "You'll never walk alone", die Fans sagen mit, Walkenhorst und Schneider winkten mit glänzenden Augen in Richtung der vollbesetzten Tribünen.

Ludwig beendete internationale Karriere in Hamburg

Für Ludwig ist es das letzte Turnier ihrer Karriere. Ihre internationale Laufbahn war bereits am vergangenen Sonnabend im Viertelfinale beim Elite16-Turnier in ihrer Wahlheimat Hamburg zu Ende gegangen. Ludwig/Lippmann unterlagen dort Müller/Tillmann. Vor 20 Jahren hatte Ludwig ihr EM-Debüt gegeben, sie gewann allein bei den kontinentalen Meisterschaften zehn Medaillen, viermal gab es Gold. Höhepunkt ihrer Karriere war der Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro mit Walkenhorst, ein Jahr später gewann das Duo zudem als erstes deutsches Frauen-Team den Weltmeistertitel.

