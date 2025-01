NDR-Sport Australian Open: Frühschicht für Zverev Stand: 20.01.2025 09:24 Uhr

Nächste "Frühschicht" für Tennisprofi Alexander Zverev bei den Australian Open: Der Hamburger muss sein Viertelfinale gegen Tommy Paul am Dienstag bei wohl hohen Temperaturen von über 30 Grad zur Nachmittagszeit bestreiten. Bereits für 14 Uhr Ortszeit und damit 4 Uhr MEZ ist die Partie gegen den US-Amerikaner angesetzt. Novak Djokovic und Carlos Alcaraz treffen in der Runde der besten Acht in der Night Session (ab 9 Uhr MEZ) aufeinander. Zverev geht als Favorit in das Match gegen Paul. | 20.01.2025 09:02