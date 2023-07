NDR-Sport Auftakt nach Maß: Hansa Rostock besiegt 1. FC Nürnberg Stand: 30.07.2023 15:23 Uhr

Erstes Spiel, erster Sieg - Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock ist ein Saisonauftakt nach Maß gelungen. Die Mecklenburger gewannen am Sonntag mit 2:0 (1:0) gegen den 1. FC Nürnberg.

Von Christian Görtzen

Damit knüpfte die Mannschaft von Hansa-Trainer Alois Schwartz an die erfolgreiche Schlussphase in der vergangenen Saison an. Fünf Siege aus den letzten sechs Partien der Serie 2022/2023 hatten im April und Mai zum letztlich souveränen Klassenerhalt geführt. Saisonübergreifend ist das 2:0 gegen Nürnberg das siebte Zweitligaspiel ohne Niederlage in Folge.

Hansa-Profi Strauß klärt hinten...

Die Rostocker, bei denen drei Neuzugänge (Alexander Rossipal, Janik Bachmann und Christian Kinsombi) in der Startelf standen, mussten früh eine brenzlige Situation überstehen. In der neunten Minute sprang der Ball wenige Meter vor der Torlinie an gleich drei Nürnbergern vorbei, ehe Hansa-Verteidiger John-Patrick Strauß der Befreiungsschlag gelang. Und nach einer einfallsreichen Ecken-Variante der Franken stand Hansa-Keeper Markus Kolke einem Treffer von Kanji Okunuki im Weg (23.).

...und bringt vorne sein Team in Führung

Von Hansa kam lange Zeit offensiv herzlich wenig. Das änderte sich aber in der 34. Minute, als nach einer Unsicherheit von FCN-Torwart Christian Mathenia Rostocks Mittelfeldspieler Dennis Dressel volley abzog, mit seinem Schuss aber nicht das Ziel fand.

Kurz vor der Pause stellte sich dann aber der Erfolg ein: Nach guter Flanke von Kevin Schumacher und schöner Ablage von Damian Roßbach schoss Strauß die Kugel überlegt aus 18 Metern zum 1:0 ins Tor (42.).

Schwedische Kombination führt zum 2:0

Kurz nach dem Seitenwechsel durften die Mecklenburger erneut jubeln - dank eines starken schwedischen Zusammenspiels. Nach Druckpass des gerade erst eingewechselten Nils Fröling nahm Svante Ingelsson an der Strafraumgrenze den Ball an, drehte sich um die Achse und spielte sofort die Kugel diagonal in den Lauf von Fröling, der dann zum 2:0 vollendete (47.).

Hansa-Keeper Kolke hält den Sieg fest

Für einen kurzen Moment sah es so aus, als hätte auch der Nürnberger Joker Daichi Hayashi gestochen. Doch sein Treffer wurde per VAR-Intervention zu Recht aberkannt, da er zuvor den Ball mit der Hand gespielt hatte (67.).

Insgesamt verlegte sich der FCH zu sehr auf Sicherung des eigenen Tores - so war wiederholt Kolke gefordert, etwa bei Hayashis Flachschuss (73.). Glück hatten die Norddeutschen, dass der Kopfballaufsetzer des auffälligen Hayashi knapp über das Tor ging (86.). Am Ende blieb es beim 2:0 und den ersten drei Punkten.

Spielstatistik FC Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg

1.Spieltag, 30.07.2023 13:30 Uhr

FC Hansa Rostock 2 1. FC Nürnberg 0

Tore:

1:0 Strauß (42.)

Strauß (42.) 2:0 Fröling (47.)

FC Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Roßbach, Rossipal - Strauß (88. Vasiliadis), Dressel, Bachmann, Schumacher - Ingelsson (90.+3 Hinterseer) - Pröger (77. Singh), C. Kinsombi (46. Fröling)

1. FC Nürnberg: Mathenia - Valentini, Márquez (30. Hübner), Gürleyen, Handwerker (67. Hayashi) - Schleimer (51. Uzun), Geis (51. Castrop), Brown - Hungbo (67. Lohkemper), Daferner, Okunuki

Zuschauer: 25300

