3. Liga VfB Lübeck feiert gegen Viktoria Köln ersten Heimsieg 21.10.2023

Fußball-Drittligist VfB Lübeck hat den ersten Heimsieg in dieser Saison gefeiert. Der Aufsteiger gewann am Sonnabend verdient mit 3:2 (2:0) gegen Viktoria Köln und sammelte wichtige Punkte im Tabellenkeller.

Von Irina Gnep

Die Erleichterung war der Mannschaft von Trainer Lukas Pfeiffer anzumerken: Nach dem Schlusspfiff feierten die Spieler ausgelassen vor den rund 3.700 Fans. "Einfach geil", sagte Sören Reddemann dem NDR, "wir haben uns einfach mal für die harte Arbeit belohnt. Wir sind alle überglücklich." Der VfB verbesserte sich am zwölften Spieltag mit dem zweiten Saisonsieg um einen Platz und kletterte auf Rang 16.

Die Viktoria hat Ballbesitz, der VfB die Chancen

In der Anfangsphase hatten zunächst die Gäste mehr Spielanteile, die erste gute Gelegenheit ging allerdings auf das Konto der Lübecker. Robin Velascos Schuss segelte jedoch knapp am Pfosten vorbei. Präziser war kurz darauf Kölns Luca Marseiler, der von außerhalb des Sechszehners beherzt auf das VfB-Tor abzog (19.). Keeper Philipp Klewin war chancenlos, für ihn rettete die Latte. Die Hausherren zeigten sich davon allerdings nicht beeindruckt - im Gegenteil. Im direkten Gegenzug hatte Marius Hauptmann über die rechte Seite viel Platz: Seine Flanke fand Velasco am Elfmeterpunkt, der mit seinem zweiten Saisontor zur 1:0-Führung vollstreckte (20.).

Nur zwei Minuten später hatte Pascal Breier das 2:0 an der Torraumlinie auf dem Fuß, der Stürmer schoss den Ball aus kürzester Distanz jedoch über das Kölner Tor in den verregneten Lübecker Himmel. Die nächste Riesengelegenheit vergab Hauptmann, der nach einer guten halben Stunde nur den rechten Pfosten traf (28.). Kurz vor der Pause erhöhte dann Tarik Gözüsirin per Foulelfmeter zur verdienten 2:0-Führung (45.).

Viktoria-Doppelschlag nach der Pause

Der Traum vom ersten Sieg vor heimischem Publikum an der Lohmühle drohte nach dem Seitenwechsel jäh zu platzen: Köln Stefano Russo verkürzte mit einem fulminanten Diszanzschuss aus 20 Metern (50.), André Becker sorgte für den Ausgleich (56.).

Für die Schleswig-Holsteiner verpassten zunächst der eingewechselte Jan-Marc Schneider (69.), dann Morten Rüdiger (79.) die erneute Führung. Joker Schneider brachte die Lübecker aber wieder spät auf die Siegerstraße: Sein Tor zum 3:2 (84.) besiegelte den ersten Heimdreier.

Spielstatistik VfB Lübeck - FC Viktoria Köln

12.Spieltag, 21.10.2023 14:00 Uhr

VfB Lübeck 3 FC Viktoria Köln 2

Tore:

1:0 Velasco (21.)

Velasco (21.) 2:0 Gözüsirin (45., Foulelfmeter)

Gözüsirin (45., Foulelfmeter) 2:1 Russo (50.)

Russo (50.) 2:2 A. Becker (56.)

A. Becker (56.) 3:2 J.-M. Schneider (84.)

VfB Lübeck: Klewin - Daube (67. Sternberg), Grupe, Reddemann, Rüdiger - Egerer, Boland (67. U. Taffertshofer) - M. Hauptmann, Gözüsirin (85. Farrona Pulido), Velasco (67. J.-M. Schneider) - Breier (77. Hovi)

FC Viktoria Köln: Voll - Schultz, Lorch, Greger - Koronkiewicz (46. A. Becker), Russo (85. Fritz), Henning (46. Handle), May - Bogicevic, Marseiler (85. Najar) - Mustafa (68. Hong)

Zuschauer: 4047

