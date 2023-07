Fußball | Testspiele Zwickau verliert gegen Oberligist - Halle besiegt Regionalligist knapp Stand: 18.07.2023 20:53 Uhr

"Bei uns passt es noch nicht" - Zwickau-Sportchef Lenk sah am Dienstagabend eine Niederlage des FSV. Drittligist HFC siegte dagegen - knapp. Regionalligist Lok Leipzig hielt sich gegen einen Achtligisten schadlos.

Drittliga-Absteiger FSV Zwickau hat in der Regionalliga-Vorbereitung erstmals gegen einen unterklassigen Gegner verloren. Gegen Oberligist Einheit Rudolstadt verlor Zwickau am Dienstagabend (18.07.2023) 1:2 (0:1).

Zwei Ex-Jenaer treffen für Rudolstadt

Im Sportzentrum Stangendorf hatte Zwickau zwar bereits in der ersten Hälfte einige Chancen, doch Rudolstadt ging in Führung: Ex-HFC und –Jena-Kicker Sören Eismann traf mit einem Drehschuss von der Strafraumgrenze ins lange Eck (32.). Zwickau konnte zwar den Druck erhöhen, nutzte seine Chancen aber nicht. Stattdessen erhöhten die Thüringer: Nach einem Foul im Strafraum von Heller erhöhte mit Maximilian Schlegel ein weiterer Ex-Jenaer (78.) – diesmal per Foulstrafstoß. Heller verkürzte mit sehenswertem Kopfball nach einer Ecke von Voigt zwar noch einmal (86.).

Zwei Probespieler beim FSV

Zum Remis kam der FSV, der mit dem Ex-Chemnitzer Michel Ulrich (Angriff) und dem Ex-Ahlener Lloyd-Addo Kuffour (Abwehr) zwei Probespieler einsetzte, aber nicht mehr.

Lenk: "Müssen Punkte gegen den Abstieg holen"

"Wir haben noch eine ganze Menge zu tun. Das Ergebnis war heute zweitrangig", sagte FSV-Sportdirektor Robin Lenk nach der Niederlage am "Sport im Osten"-Mikrofon und erklärte: "Man sieht, dass die Abstände nicht stimmen, dass die Zustimmung nicht passt, dass viel zu wenig gesprochen wird. Bei uns passt es noch nicht. Wir haben vor drei Wochen bei Null angefangen. Und das sieht man in den Vorbereitungsspielen." Mit Blick auf die in anderthalb Wochen beginnende Regionalliga-Saison sagt Lenk: "Wir müssen erstmal in die Liga kommen. Wir müssen Punkte gegen den Abstieg holen."

Hallescher FC besiegt Viktoria Berlin knapp

Einen knappen Testspielsieg feierte dagegen Fußball-Drittligist Hallescher FC. Im Trainingslager im polnischen Opalencia gewann der HFC am Dienstag (18.07.2023) gegen Regionalligist Viktoria Berlin 1:0. Das Tor des Tages erzielte Mittelstürmer Dominic Baumann per Foulelfmeter.

Halles Baumann erzielte das Tor des Tages gegen Viktoria Berlin.

Baumann zeigte sich nach dem Spiel auch zufrieden: "Man hat gesehen, dass wir einen Schritt nach vorn gemacht haben", sagte der 28-Jährige in einem Video auf der Facebook-Seite des Vereins: "Klar, dass in der Vorbereitung noch nicht alles klappt, ist normal. Wir haben aber auch gegen den Ball alles gut gemacht haben und auch nach vorn Akzente gesetzt. Das stimmt mich positiv."

Lok Leipzig besiegt Kreisoberligisten klar

Deutlich mit 10:0 setzte sich Regionalligist 1. FC Lok Leipzig durch. Bei Achtligist Hartmannsdorf hielt sich das Team von FCL-Trainer Almedin Civa schadlos. Dabei schnürten Neuzugang Ryan Adigo (3., 10., 41.) und Leon Weigel (67., 74., 87.) jeweils einen Hattrick. Zudem trafen Luca Sirch (31.), Linus Zimmer (52., 57.) und Farid Abderrahmane (69.).

