Fußball | Regionalliga Zwickau holt nächsten Auswärtssieg in Luckenwalde Stand: 28.01.2024 15:01 Uhr

Der FSV Zwickau hat drei wichtige Punkte im Abstiegskampf eingefahren. Gegen den FSV Luckenwalde haben die Westsachsen einen knappen, aber in Summe verdienten Sieg geholt.

Bis weit in den Dezember stand der FSV Zwickau bei null Punkten in der Auswärtstabelle. Nach dem 5:2-Sieg in Jena, folgte am Sonntagmittag (28. Januar) gleich der nächste Dreier. Mit 1:0 (1:0) setzte sich das Schmitt-Team im Luckenwalder Werner-Seelenbinder-Stadion durch.

Herrmann staubt ab

Der FSV Zwickau musste auf Marc-Philipp Zimmermann verzichten. Der Polizist war auf einer Demonstration in Zwickau beruflich gefordert. Doch auch ohne ihren besten Torschützen und Schlüsselspieler zeigten die „Schwäne“ eine starke erste Hälfte. Luckenwalde fand kaum statt, Zwickau warf sich vorne in jeden Ball. In einem von Zweikämpfen und lang geschlagenen Pässen geprägten Partie führte ein Standard zur Führung. Veron Dobruna packte einen flachen Hammer aus, den Kevin Tittel im Kasten nur abprallen lassen konnte. Jahn Herrmann war aus erster am Ball und schob aus kürzester Distanz zur Führung ein (28.).

Luckenwalde kam im ersten Durchgang nur durch gelbe Karten auf den Spielbogen und auch Abschlüsse suchte man bei den Brandenburgern vergebens. Doch auch auf der anderen Seite waren Schüsse auf das Tor Mangelware, womit es mit 1:0 aus Zwickauer Sicht in die Kabine ging.

Leneis hält Sieg fest

Im zweiten Durchgang passierte lange wenig. Dobruna probierte es in der 67. Minute mal, scheiterte aber an Tittel. Luckenwalde fiel nicht ein, Zwickau konterte schwach. Dann brach die Schlussviertelstunde an und schon wurde es ernst. Benjamin Leneis stand binnen Sekunden dreimal im Fokus. Erst klärte der Schlussmann der Sachsen einen Schuss von Christian Flath gerade so um den Pfosten. Die folgende Ecke parierte er wieder, diesmal über die Querlatte. Wieder kam der Ball von der Fahne in die Mitte, Luckenwalde probierte es direkt. Doch Leneis war wieder auf dem Posten.

Der Aufruf zum Aufgalopp für die Hausherren, die es mit viel langem Holz probierten, aber immer wieder scheiterten. Dagegen hätte Zwickau in der Nachspielzeit noch durch den eingewechselten Philipp Heller erhöhen müssen, so blieb es beim knappen Sieg der Schwäne.

Stimmen zum Spiel

jar