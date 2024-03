Handball | Bundesliga Zwickau geht in Bietigheim baden - Wildcats-Partie abgesagt Stand: 30.03.2024 20:10 Uhr

Eine Halbzeit konnte Sachsen Zwickau bei Spitzenreiter Bietigheim mithalten, dann wurde es die klare Niederlage. Die Partie der Wildcats in Neckarsulm musste wegen Unbespielbarkeit des Bodens kurzfristig abgesagt werden.

Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben bei der Ausnahmemannschaft der Liga die erwartet klare Niederlage einstecken müssen. Nach 60 Minuten hieß es gegen Bietigheim 25:40. Beste Werferinnen für Zwickau waren Laila Ihlefeldt und Ema Hrvatin mit je fünf Toren.

Es ist ein Spiel, bei dem die Zwickauerinnen nur gewinnen konnten. In Bietigheim nahm das Spiel auch zunächst den erwarteten Lauf. Nach 19 Minuten führte der haushohe Favorit mit 15:9. Aber Zwickau gab sich nicht auf, nutzte auch, dass die Gastgeberinnen zeitweise etwas sorglos agierten. Und so stand es plötzlich nur noch 15:14. Coach Norman Rentsch lobte in der Auszeit sein Team. Zur Pause stand es 19:16, weil Bietigheim mit dem Pfiff noch einmal traf.

Nach dem Wechsel kam leider der Einbruch. Vorn ging gar nichts mehr. Es dauerte exakt 9:26 Minuten, bis das erste Tor gelang. Da führte Bietigheim aber schon mit 26:17. Der Meister ließ es danach ruhiger angehen, leistete sich auch selbst einige ungewohnte Fehler. Dennoch wuchs der Vorsprung auf am Ende 15. Tore.

Zwickaus Kapitänin geht von Bord

Unter der Woche wurde noch ein Abschied beim BSV verkündet: Die Kapitänin geht von Bord. Diana Magnusdottir verlässt Sachsen Zwickau und wird in der neuen Saison für Ligakonkurrent HSG Blomberg-Lippe spielen. Und der Abschied nach vier Jahren fällt der Isländerin nicht leicht. "Nach 4 Jahren in Zwickau habe ich mich dafür entschieden nicht zu verlängern und mich einer neuen handballerischen Herausforderung zu stellen", erklärte die 26-Jährige.

Trainer Norman Rentsch mit Diana Dögg Magnusdottir

Glatter Boden: Wildcats-Partie in Neckarsulm abgesagt

Die wichtige Auswärtspartie des SV Union Halle-Neustadt bei der Neracksulmer Sportunion musste am Abend des Karsamstags leider abgesagt werden. Grund war eine nicht bespielbarere Platte, da der Boden in der Ballei-Halle an einigen Stellen zu rutschig war. Wegen des zu hohen Verletzungsrisikos pfiffen die Schiedsrichterinnen Katharina Heinz und Sonja Lenhard in Absprache mit beiden Vereinen die Begegnung nicht an.

Nach Rücksprache mit dem Hallenpersonal sei eine kurzfristige Besserung des Bodens nicht zu erreichen gewesen, teilte der SV Union Halle-Neustadt mit. Die 785 Zuschauer hätten enttäuscht die Halle verlassen müssen. Wie das Spiel gewertet oder es neu angesetzt werde, sei offen. Die Hallenser zitierten §47 der Spielordnung: "Kann ein Spiel infolge besonderer Umstände nicht ausgetragen oder nicht zu Ende geführt werden, entscheidet die Spielleitende Stelle über die Wertung oder Neuansetzung des Spiels."

red