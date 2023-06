Fußball | DFB-Pokal der Frauen Zweitligaduell für Carl Zeiss Jena in Ingolstadt Stand: 29.06.2023 13:11 Uhr

Die Frauen des FC Carl Zeiss Jena haben eine schwere Aufgabe in der ersten Runde des DFB-Pokals erwischt. Auch der Magdeburger FFC und der 1. FFV Erfurt treffen auf Ligakonkurrenten.

In ersten Runde des DFB-Pokals der Frauen muss der FC Carl Zeiss Jena auswärts zum Zweitligaduell beim FC Ingolstadt antreten. Das ergab die Auslosung am Donnerstag (29.06.2023).

In der vergangenen Saison war Jena bis ins Viertelfinale vorgestoßen, unterlag dort aber dem späteren Finalisten SC Freiburg deutlich mit 0:4. Die abgelaufene Zweitliga-Spielzeit hatten die Thüringerinnen auf Rang acht beendet. Ingolstadt wurde Elfter. Beim FCC hat Florian Kästner das Traineramt zur kommenden Saison übernommen und wird im Pokal gegen Ingolstadt seinen Einstand geben.

Die Frauen des FC Carl Zeiss Jena hoffen auch in dieser Saison auf eine lange Reise im DFB-Pokal.

Heimspiel für Erfurt gegen Mainz

Auch die Regionalligisten Magdeburger FFC und der 1. FFV Erfurt treffen auf Ligakonkurrenten. Während Magdeburg auswärts beim FC St. Pauli antritt, kann sich Erfurt auf ein Heimspiel gegen Mainz 05 freuen. Landesligist Chemnitzer FC muss auswärts bei Oberligist Hegauer FV ran. Die Partien der ersten Hauptrunde werden am Wochenende vom 12. bis 14. August ausgespielt.

Freilos für RB Leipzig

Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig, Halbfinalist der vergangenen Saison, steigt erst in der 2. Runde ein. Alle zwölf Teams der vergangenen Bundesliga-Spielzeit sowie die vier bestplatzierten Mannschaften aus der 2. Bundesliga haben ein Freilos. Die zweite Runde findet vom 9. bis 11. September statt, das Endspiel steigt am 9. Mai 2024 in Köln. Titelverteidiger ist Rekordpokalsieger VfL Wolfsburg.

