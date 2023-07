Fußball | Regionalliga Zweiter Anlauf in Chemnitz: Erlbeck wechselt aus Cottbus zum CFC Stand: 04.07.2023 10:39 Uhr

Wird es Liebe auf den zweiten Blick: Niclas Erlbeck wechselt zum Chemnitzer FC. Kurios: Der Mittelfeldspieler war bereits einmal ein "Himmelblauer" - aber ganz ohne Spiel für den CFC.

Hält der neue Vertrag länger? Mittelfeldspieler Niclas Erlbeck kehrt zum Chemnitzer FC zurück. Wie der Verein am Dienstag (04.07.2023) bekannt gab, unterschrieb der 30-Jährige einen Kontrakt bis Sommer 2024. Einen Arbeitsvertrag mit dem CFC hatte Erlbeck bereits 2019 geschlossen, diesen aber nach nur fünf Tagen "aus persönlichen Gründen" wieder aufgelöst.

In Cottbus aussortiert

Nun will der regionalliga- und drittligaerfahrene Kicker länger bleiben: "Die Stimmung konnte ich bereits als Gegner kennenlernen. Umso schöner ist es, das Ganze jetzt im himmelblauen Trikot zu erleben", wird Erlbeck in der CFC-Mitteilung zitiert. Der Defensivmann kommt von Energie Cottbus, wo sein Vertrag nicht verlängert wurde.

Viel Regionalliga-Erfahrung

Beim Meister der Regionalliga Nordost stand Erlbeck in der vergangenen Saison nur in zwölf Spielen auf dem Platz. Zu Beginn der Saison fiel er wegen eines Innenbandrisses im Knie aus, in der Rückrunde wurde er dann nur selten von Coach Claus-Dieter Wollitz berücksichtigt.

Für die Lausitzer sowie den FC Carl Zeiss Jena und Nord-Regionalligist Braunschweig II stand Erlbeck in 152 Regionalliga-Spielen auf dem Platz. Für den FCC absolvierte er zudem 22 Drittliga-Partien.

Erlbeck erst zweiter Neuzugang

Erlbeck ist nach Abwehrspieler Jan Koch erst der zweite Neuzugang beim Chemnitzer FC. Dagegen haben die finanziell angeschlagenen "Himmelblauen" bereits acht Abgänge vermeldet. Zudem plagen den CFC Verletzungssorgen: So fallen Robert Zickert, Chris Löwe und Max Roscher teilweise lange aus.

-----------------

Dirk Hofmeister/pm