3. Liga Thomas Stamm wird neuer Trainer von Dynamo Dresden Stand: 15.05.2024 09:05 Uhr

Dynamo Dresden hat seinen Wunschkandidaten auf der Trainerposition gefunden: Thomas Stamm wird Nachfolger von Markus Anfang und soll die Schwarz-Gelben in der nächsten Saison zum Aufstieg führen.

Thomas Stamm wird nach Informationen von SPORT IM OSTEN neuer Cheftrainer von Drittligist Dynamo Dresden. Der 41-Jährige steht aktuell noch beim bereits abgestiegenen Ligakonkurrenten SC Freiburg II unter Vertrag, wird die Reserve der Breisgauer aber zum Saisonende verlassen. Eine offizielle Bestätigung der SGD steht noch aus. Zuerst hatte die Bild berichtet.

Stamm schlägt andere Angebote aus

Dass Stamm der Favorit auf den Trainerposten ist, hatte sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet. Dem gebürtigen Schweizer lagen wohl mehrere Angebote vor, offenbar soll auch Zweitligist Hertha BSC an ihm interessiert gewesen sein. Seine Entscheidung fiel nun aber zugunsten der Dresdner aus. Stamms Aufgabe ist dabei eindeutig. Er soll das schaffen, woran zuvor Markus Anfang gescheitert war: Dynamo Dresden zurück in die 2. Bundesliga führen.

Anfang musste im April infolge einer katastrophalen Rückrunde seinen Hut nehmen. Zuvor war bereits Sportchef Ralf Becker entlassen worden. Co-Trainer Heiko Scholz, U19-Cheftrainer Willi Weiße und Berater Ulf Kirsten hatten in den vergangenen Wochen interimsweise übernommen, den angepeilten Aufstieg aber ebenfalls nicht realisieren können. Selbst Tabellenplatz vier, der zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt, ist noch nicht in trockenen Tüchern.

Thomas Stamm gewann mit dem SC Freiburg II in der vergangenen Saison die Vizemeisterschaft in der 3. Liga.

Vizemeisterschaft 2022/23 mit Freiburg II

Mit Stamm bekommt Dynamo einen Trainer, der für offensiven Fußball steht. Seine Spielanlage ist flexibel ausgelegt, mit Freiburg II hatte er auch als Tabellenletzter meist hohe Ballbesitzanteile. Zudem gilt er als Förderer junger Talente. Vor drei Jahren stieg er mit dem SC in die 3. Liga auf, im vergangenen Jahr feierte er die Vizemeisterschaft mit einem Punkterekord einer U23.

In dieser Saison steht Freiburg II zwar längst als Absteiger fest, allerdings hatte Stamm auch einen kompletten Umbruch in der Mannschaft zu bewältigen. Umso bemerkenswerter waren die guten Ergebnisse in der Rückrunde. Auch Dynamo kam im Breisgau nicht über ein 1:1 hinaus.

Auch neuer Sportgeschäftsführer im Anflug

Bereits im März hatte Stamm angekündigt, Freiburg zu verlassen - auch aufgrund einer fehlenden Perspektive im Verein. Lange war er als Nachfolger von Christian Streich bei den Bundesliga-Profis gehandelt worden, dieses Posten übernimmt zur neuen Saison allerdings Julian Schuster - und Stamm geht nach Dresden.

Mit seiner Verpflichtung hat Dynamo nun das erste Puzzleteil für die kommende Spielzeit beisammen. Auch die Position des Sportgeschäftsführers soll zeitnah neu besetzt werden. Hier gilt offenbar Marcel Rozgonyi als aussichtsreichster Kandidat. Mit Torhüter Tim Schreiber, Mittelfeldspieler Aljaz Casar und Abwehrspieler Dennis Duah stehen darüber hinaus bereits drei Neuverpflichtungen für die nächste Saison fest.

spio