Fußball | Thüringenpokal ZFC Meuselwitz spaziert ins Pokal-Halbfinale Stand: 16.11.2024 15:01 Uhr

Eine große Überraschung lag in Bad Lobenstein nie in der Luft, der Regionalligist aus Meuselwitz nahm die Partie von der ersten Minute an ernst und machte schon vor der Pause alles klar.

Der ZFC Meuselwitz hat die Viertelfinal-Hürde im Thüringenpokal locker übersprungen. Das Team von Trainer Georg-Martin Leopold setzte sich bei Siebtligist VfR Bad Lobenstein problemlos mit 4:0 durch. Der Regionalligist hatte bereits vor der Pause mit vier Toren für klare Verhältnisse gesorgt.

Spannung früh raus - Traumtor von Bürger

Der Meuselwitzer Trainer ließ einige Spieler ran, die zuletzt nicht in der Startelf standen. Doch die Hoffnungen der meisten Fans auf dem Kunstrasenplatz Poststraße in Bad Lobenstein, dass der Favorit den drei Klassen tiefer spielenden VfR irgendwie unterschätzt, blieben unerfüllt. Vom Anstoß weg dominierte der Regionalligist und in der zwölften Minute lag die Kugel zum ersten Mal im Tor. Nach einer weiten Eingabe legte Luca Bürger den Ball zurück, wo Daniel Haubner das Spielgerät aus Nahdistanz über die Linie drückte. Danach sollte es noch drei Mal bis zur Pause klingeln, wobei das 0:3 durch Bürger besonders sehenswert war. Der Kapitän nagelte den Freistoß in den Winkel. Bad Lobenstein wehrte sich tapfer, kam aber bis zur Pause zu keiner wirklich nennenswerten Möglichkeit.

Flroian Hansch (vorn) und Daniel Haubner knipsten für den Regionalligisten vor der Pause.

Viele Wechsel und keine Tore nach der Pause

Die Gäste brachten nach dem Wechsel drei frische Leute, am Spielgeschehen änderte sich nichts. Aber der Landesklasse-Vertreter kämpfte, gab sich nicht auf und hielt so das Ergebnis in Grenzen. Auch, weil die Meuselwitzer trotz weiterhin klarer Überlegenheit keine weiteren Treffer mehr erzielten. Fabian Raithel traf freistehend das Tor nicht, weitere gute Chancen blieben ungenutzt. Und so durfte sich der Underdog zumindest über ein 0:0 nach der Pause freuen.

Nach der Pause blieb das Bad Lobensteiner Tor vernagelt.

rei