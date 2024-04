Fußball | Regionalliga ZFC Meuselwitz erkämpft Punkt gegen Altglienicke Stand: 20.04.2024 15:52 Uhr

Ordentlich Spektakel wieder auf der Glaserkuppe: Vier Tore, viele Chancen auf beiden Seiten und am Ende ein durchaus verdienter Punkt für den ZFC Meuselwitz gegen die VSG Altglienicke.

Der ZFC Meuselwitz hat sich gegen einen spielstarken Gegner einen wichtigen Punkt gesichert. Die Zipsendorfer holten dabei gegen die VSG Altglienicke zweimal einen Rückstand auf und durften nach vier Nachspielminuten über ein 2:2 jubeln. "Es hätte auch 4:4 ausgehen können", resümierte Felix Rehder, der seinen Vertrag um weitere zwei Jahre verlängerte.

Eckardt wieder Meuselwitzer Knipser

Drei Spieler standen bei den Meuselwitzern frisch in der Startelf. Christoph Pauling, Felix Rehder und Michel Ulrich begannen, Andy Trübenbach und Lucas Bürger fehlten mit Gelbsperre, Nils Miatke saß erstmal auf der Bank. Die Gäste aus Berlin zeigten bei frischem, aber trockenem Wetter gleich ihre Klasse, hatten nach wenigen Sekunden die erste gute Chance. Der ZFC musste in der Defensive stets auf der Hut sein, der Ball lief bei der VSG wie geschmiert durch die eigenen Reihen. Aber defensiv waren die Gäste anfällig. Doch zunächst sorgte Ali Abu Alfa in der 17. Minute für die verdiente Führung. Nach einem schnellen Umkehrspiel stand er links frei, lief an Keeper Lukas Sedlak vorbei und netzte ein. Doch die Meuselwitzer waren nicht geschockt und schafften nur fünf Minuten später den Ausgleich. Nach einem tollen Angriff über die linke Seite passte Ulrich stark zurück auf René Eckardt, der den Ball in die Maschen nagelte. Danach gab es Chancen auf beiden Seiten, die beste hatten die Gäste mit dem Pausenpfiff, als der Ball am Innenpfosten landete.

Jubel nach dem Ausgleich durch René Eckardt.

ZFC kämpft sich erneut zurück

Auch nach der Pause blieb es sehr unterhaltsam, nach 57 Minuten führten die Berliner erneut. Nach einem Lupfer von Tolcay Cigerci waren sich Fabian Raithel und Keeper Sedlak nicht einig, Philip Türpitz spritzte dazwischen und traf ins leere Tor zum 1:2. Doch wieder standen die Gastgeber auf. Ulrich ließ zunächst einen Riesen aus, nach der anschließenden Ecke stand Rehder goldrichtig und köpfte zum abermaligen Ausgleich ein (62.). Und Eckardt hatte nach einem erneut schönen Angriffszug in der 73. Minute sogar die Führung auf dem Fuß, verzog aber. Die letzten Minuten gehörten dann wieder den Gästen, Tino Kaufmann und in der Nachspielzeit Cigerci hätten durchaus auch den Siegtreffer für die VSG erzielen können.

Stimmen zum Spiel

Isyan Demir (Trainer Altglienicke): "Ich habe ein schönes Spiel von beiden Seiten gesehen. Wir hatten versucht von Anfang an Druck auszuüben. Unser Plan ging am Anfang auf. Wir haben es dann versäumt das zweite Tor zu erzielen. Meuselwitz schaltete gut um zum 1:1. Danach ist es offen. Nach dem zweiten Tor hätten wir den Druck weiter hochhalten müssen. Wir hatten in der Vergangenheit oft die Situation, dass zwei Tore nicht reichen. Es ist ein ärgerliches Unentschieden, aber ein schönes Spiel. Es geht in Ordnung.“

Georg-Martin Leopold (Trainer Meuselwitz): "Die ersten 15 Minuten ärgern mich, da haben wir es zu spielerisch versucht. Dadurch liegen wir zurück. Dann haben wir eine einfachere Spielweise versucht. Dann war es ein wildes Hin und Her. Immer nach dem Ausgleich hatten wir die Chance auf das nächste Tor. VSG ist spielerisch immer stark. Es hätte auch 5:5 ausgehen können. Es war einfach ein schönes Spiel mit einem gerechten Ausgang."

rei