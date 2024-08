Fans im Osten Zeigt euren Verein der ganzen Welt! Stand: 17.08.2024 16:20 Uhr

Der 1.FC Lokomotive Leipzig e. V./ Blindenfußball, der SV Wartburgstadt Eisenach e.V./ Sektion Sportakrobatik und der ASC Weimar e. V. / Tchoukball bewerben sich um einen "Fans im Osten"-Livestream.

Die Vereine

1.FC Lokomotive Leipzig e. V./ Blindenfußball Schon zum 11. mal lädt der 1. FC Lokomotive Leipzig e.V. zum Sächsischen Blindenfußballcup, bei dem acht internationale Teams am 26. + 27.10. das Runde ins Eckige manövrieren wollen. Das besondere: Außer im Tor befinden sich auf dem Feld nur nicht oder gering sehende Menschen. Dank in den Ball integrierter Rasseln wird hier also nach Gehör gespielt. Wer diese Kunst am besten beherrscht, gewinnt nicht nur den Pokal des Sportbürgermeisters der Stadt Leipzig, sondern natürlich auch Ruhm und Ehre – davon umso mehr mit einer Übertragung des Turniers durch Fans im Osten.

SV Wartburgstadt Eisenach e.V./ Sektion Sportakrobatik Ladies and Gentlemen, Willkommen zum ersten Wartburgcup der Sportakrobatik! So, oder so ähnlich, werden am 21.09.2024 um Punkt 10 Uhr über 150 Athletinnen und Athleten in ihren Wettkampftag starten. Der S.V. Wartburgstadt Eisenach e.V. hat keine Kosten und Mühen gescheut, damit Vereinsmitglieder und Gäste zusammen ihren Sport feiern können. Akrobatik, Rhythmik, Gymnastik, Kraft und die richtige Menge Mut sind, was diesen Sport ausmacht. Vor lauter Überschlägen, Salti und menschlichen Pyramiden könnte man knapp vergessen, dass Olympia schon vorbei ist.

ASC Weimar e. V. / Tchoukball Tore? Gähn. Fouls? Out. Sportarten die man beim ersten Versuch richtig ausspricht? Schnee von vorgestern. Beim ASC Weimar e.V. dreht sich am 21. + 22.09.2024 alles um Tchoukball! Ein handballähnlicher Ball wird auf eine Prallwand geworfen und das im Idealfall so, dass die gegnerische Mannschaft keine Chance hat, den Abpraller zu fangen: So macht man einen Punkt. Wird der Ball doch erwischt, dann folgt direkt der Gegenangriff, bei der Spielgeschwindigkeit werdet ihr euch beim Livestream ganz schön reinhängen müssen um nichts zu verpassen! Doch auch wenn es rasant zugeht, das Spiel des Gegenübers wird nie mit einem Angriff unterbrochen. Also hier entlang für Fairplay, schnelle Ballwechsel und die Sportentdeckung des Jahres!

So funktioniert es

Die Sportart spielt keine Rolle. Egal ob Fußball-, Eishockey-, Tischtennis-, Volleyball-, Kegel-, Handball-, Judo-, Karate-, Reit-, Wasserball- oder Hockeyverein, wir sind mit euch am Start. Wir übertragen ein Sportevent eures Vereins als Internetlivestream bei Sport im Osten! Alles was ihr tun müsst, ist unser Bewerbungsformular ausfüllen und mit ein bisschen Glück ist schon bald euer Spiel des Jahres live auf der ganzen Welt im Internet zu sehen!