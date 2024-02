Handball | DHB-Pokal "Wichtig ist, dass die Birne mitspielt" – SC Magdeburg vor K.o.-Spiel gegen Rhein-Neckar Löwen Stand: 02.02.2024 17:06 Uhr

Das erste Spiel nach der Handball-EM – und dann gleich so ein Kracher. Der SC Magdeburg empfängt Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen im Pokal-Viertelfinale. "Die Spieler brauchen jetzt den Push", weiß SCM-Trainer Bennet Wiegert.

Noch "geistert" die am vergangenen Wochenende beendete Europameisterschaft in den Köpfen der Spieler herum. Allein der SC Magdeburg hatte 15 Akteure abgestellt, die nun zurückgekehrt sind und sich nun wieder den Klub-Aufgaben in drei Wettbewerben stellen müssen. Am Sonntag (4. Februar) empfängt der SCM im Pokal-Viertelfinale die Rhein-Neckar Löwen (18 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de).

"Rückkehrer schnell wieder in SCM-Modus bringen"

Den Schalter wieder umlegen. Das ist jetzt nicht zuletzt für die Magdeburger EM-Fahrer die entscheidende Aufgabe. Dabei muss Trainer Bennet Wiegert viel Fingerspitzengefühl aufbieten, um seine betroffenen Akteure schnell wieder in den SCM-Modus zu bringen. "Und das wird schwer genug, wenn man nur zwei Tage Zeit dazu hat", sagte der 42-Jährige am Freitag (2. Februar) im MDR-Interview.

Aktuell ist der von Experten und Fans auf der Plattform handball-planet.com frisch zum Welttrainer des Jahres 2023 gewählte Wiegert mehr als Psychologe gefragt, denn die Stimmung bei den EM-Heimkehren ist total unterschiedlich. Das richtet sich je nach dem Abschneiden mit ihren Nationalmannschaften. "Wir versuchen das jetzt in Einzelgesprächen zu koordinieren, um die mentale Frische wiederherzustellen. Körperlich werden sie nicht bei 100 Prozent sein. Wichtig ist, dass die Birne mitspielt", meinte Wiegert vor dem heißen Pokalfight gegen den alten Rivalen aus Mannheim. "Die Spieler brauchen jetzt den Push, wieder auf Vereinsebene erfolgreich zu sein. Es ist aber nicht einfach, dass Nationaltrikot auszuziehen und jetzt das Magdeburg-Trikot überzustreifen."

Keine Revanchegelüste

Um das Final Four zu erreichen, müssen die Löwen geschlagen werden. Daran führt kein Weg vorbei. "Es wird ein offenes Pokalspiel", blickte Wiegert voraus und fuhr fort: "Wir müssen am Sonntag alle Kräfte mobilisieren, wo der eine oder andere Spieler gar nicht denkt, dass er sie noch hat." Revanchegelüste hat Bennet Wiegert nicht, obwohl das dramatisch verlorene Pokalfinale gegen die Löwen in der vergangenen Saison immer noch in den Hinterköpfen steckt. Im April 2023 hieß es 34:36 nach Siebenmeterwerfen aus SCM-Sicht. "Das war damals extrem bitter", erinnerte sich Wiegert. Aber das gehört längst zur Vergangenheit. Die erste Begegnung der laufenden Spielzeit im Dezember in der Bundesliga entschied Magdeburg vor heimischer Kulisse deutlich mit 38:24 für sich.

jmd