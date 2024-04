Fußball | 3. Liga Weitere Drohbriefe gegen Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke aufgetaucht Stand: 10.04.2024 16:00 Uhr

Dynamo Dresden kommt nicht zur Ruhe: Wenige Tage nach dem ersten Drohbrief gegen Kapitän Stefan Kutschke hat der Verein am Mittwoch (10.04.2024) mitgeteilt, dass es weitere Attacken gegeben hat.

Stefan Kutschke von Dynamo Dresden hat erneut massive Bedrohungen gegen sich und seine Familie erhalten. Wie die SGD am Mittwoch öffentlich machte, gab es erneut zwei Briefe, in denen "Kutschke und seine Familie massiv und in widerwärtiger Form bedroht" wurden.

Wir werden mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die oder den Verfasser vorgehen und unser Möglichstes tun, um Stefan und seine Familie zu schützen. Mitteilung Dynamo Dresden |

Dynamo Dresden verurteilt Briefe

Wie schon am vergangenen Freitag verurteilt Dynamo die massiven Attacken gegen seinen Mannschaftskapitän. "Derartige Angriffe gegen Mitarbeiter unseres Vereins können und werden wir nicht dulden. Die Art und Weise ist nicht zu akzeptieren und wird von unserer Seite verurteilt. Wie in der vergangenen Woche betont, werden wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die oder den Verfasser vorgehen und unser Möglichstes tun, um Stefan und seine Familie zu schützen", wird David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation, in einer Mitteilung zitiert.

Dynamo hat auch diese Fälle vor der Veröffentlichung zur Anzeige gebracht, zudem wurde in Absprache mit der Polizei die Sicherheitsstufe erhöht. Als eine erste Reaktion auf die Anfeindungen der Vorwoche hatte der Drittligist die öffentlichen Trainingseinheiten in dieser Woche ausgesetzt. Dynamo befindet sich aktuell in einer Ergebniskrise und droht im zweiten Jahr in Folge in Saisonendspurt den Aufstieg zu verspielen. Am vergangenen Wochenende gab es gegen den 1. FC Saarbrücken eine 1:3-Heimniederlage.

___

rac/pm