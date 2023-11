Handball | IHF Super Globe Weber fehlt SC Magdeburg auf "unbestimmte Zeit" Stand: 08.11.2023 17:29 Uhr

Der Auftaktsieg des SCM bei der Klub-WM ist von der Verletzung von Philipp Weber überschattet worden. Der Club wollte tags darauf noch keine genaue Diagnose geben, aber sprach von einem Ausfall auf "unbestimmte Zeit".

Nationalspieler Weber hatte sich am Dienstagabend (7. November) in der 21. Minute gegen Al Khaalej bei der Landung nach einem Sprungwurf das Knie verdreht. Der Rückraumakteur musste anschließend vom Platz getragen werden. Mindestens den Rest des bis kommenden Sonntag (12. November) laufenden Turniers wird er verpassen, wie lange er dem Champions-League-Sieger aber insgesamt fehlen wird, ist noch unklar.

Wiegert: "Warten Untersuchungen in Deutschland ab"

Coach Bennet Wiegert ließ auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des SCM verlautbaren: "Wir werden noch keine Prognose abgegeben und warten die Untersuchungen in Deutschland ab. In Saudi-Arabien wird er auf jeden Fall nicht mehr zum Einsatz kommen. Der Ausfall trifft uns natürlich sehr hart. Auch, weil Mika Damgaard mit muskulären Problemen von der Nationalmannschaft zurückgekehrt ist und wir ebenfalls nicht wissen, ob er für den Super Globe überhaupt infrage kommt."

Damit fehlen dem SCM gleich drei Schlüsselspieler im Rückraum. Neben Weber und Damgaard fällt auch Gisli Kristjansson weiter aus. Der "Spieler der Saison" der vergangenen Bundesliga-Spielzeit hatte sich im Halbfinale der Champions League verletzt, spielte dennoch das Finale der Königsklasse und fuhr mit Magdeburg den Sieg ein. Bis zum Winter wird er den Elbestädtern fehlen.



Erfüllen die Grün-Roten derweil am Donnerstag (9. November, 14:45 Uhr, im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) in Dammam im zweiten Gruppenspiel gegen die University of Queensland aus dem australischen Brisbane ihre Pflichtaufgabe, ist der Einzug ins Halbfinale perfekt.

jar/pm