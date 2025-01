Fußball | 2. Bundesliga "Verlieren ist nichts, was ich gerne tue" – Coach Titz über die Erfolgsformel des FCM Stand: 06.01.2025 18:11 Uhr

Im Trainingslager an der türkischen Riviera bereitet sich der 1. FC Magdeburg auf eine spannende Rückrunde vor. Mit nur einem Punkt Rückstand auf den ersten Aufstiegsplatz scheint alles möglich.

Erfolgreich war der 1. FC Magdeburg in der Hinrunde – wenn auch nicht oft im eigenen Stadion. Nach 17 Spieltagen steht Platz 5 zu Buche, der Rückstand auf den Tabellenführer aus Köln beträgt lediglich drei Punkte. Im kurzen, aber intensiven Trainingslager im sonnigen Side-Kumköy an der südlichen Mittelmeerküste der Türkei sollen nun die Weichen für eine ebenso erfolgreiche Rückrunde gestellt werden.

Entsprechend gut gelaunt zeigte sich Chefcoach Christian Titz im Interview mit SPORT IM OSTEN. Neben der Sonne, die "immer etwas mit dem Gemüt macht", stimmte den Trainer vor allem die Leistung der Mannschaft in den Trainingseinheiten und der Testspielerfolg gegen den Gangwon FC freudig. Für Titz und sein Team war es "wichtig zu sehen, wie die Jungs nach den intensiven Einheiten im Spiel reagieren". Die im Training vermittelten Inhalte, so Titz, "haben wir gut auf dem Platz umgesetzt."

Neuzugang Holmström überzeugt

Mit seiner Leistung gegen die Südkoreaner hat Neuzugang Alexander Ahl Holmström nach seinem ersten Einsatz im neuen Trikot ein positives Fazit vom Trainer erhalten. "Er hat sich im Spiel sehr gut eingebracht und bringt als Zielspieler ein neues Element mit, um das Mittelfeld auch mal zu überspielen", lobte Titz den Torschützen. "Was wir uns von ihm gewünscht haben, zeigt er bisher."

Ito und Hoti bereits weg – was passiert mit Ceka?

Zwei Abgänge hat der Verein zu verkraften: Andi Hoti wechselt per Leihe zu Dynamo Dresden, während es den Japaner Tatsuya Ito zurück in die Heimat zieht. Beim 27-Jährigen wurde der Cheftrainer dann auch ein wenig sentimental: "Es war mehr als eine reine Trainer-Spieler-Beziehung", sagte er über den quirligen Dribbler, der in den vergangenen Monaten immer seltener auf dem Platz stand und mehr und mehr in die Rolle des Edeljokers rutschte. "Deshalb hat Tatsu entschieden, mit seiner Familie ein neues Kapitel aufzuschlagen."

Unklar ist hingegen die Lage bei Jason Ceka. Die Wertschätzung für "einen Spieler, der in der Vergangenheit gute Leistungen für den Verein gebracht hat", sei weiterhin vorhanden. Auch wenn durch die "Weiterentwicklung des Kaders samt Konkurrenzkampf" weniger Spielzeit für ihn abfalle, was zu einer gewissen Unzufriedenheit beim Rechtsaußen geführt habe. "Das ist auf diesem Level aber völlig normal", so Titz. Ein Wintertransfer scheint dennoch realistisch.

Atmosphäre und Stimmung sind elementar

Ein besonderes Augenmerk legt der 53-Jährige auf die Stimmung rund um den Club, die in dieser Saison sehr positiv und ruhig erscheint. Sein Geheimnis? "Keine Spiele verlieren, denn Verlieren ist nichts, was ich gerne tue." Was zunächst banal klingt, erklärt der Coach schlüssig: "Wir haben es oft geschafft, Spiele nicht zu verlieren. Natürlich wollen wir immer gewinnen, aber das ist nicht immer möglich. Wenn du es aber schaffst, möglichst wenige Spiele zu verlieren, dann bleibst du gut dabei, holst den ein oder anderen Punkt und stärkst damit die Atmosphäre und das Selbstvertrauen der Mannschaft."

Eine Formel, die ab dem 19. Januar wieder für Erfolgserlebnisse sorgen soll. Dann steigt der Auftakt zur Rückrunde in Elversberg. Und auswärts waren die Elbestädter in dieser Saison immer für Punkte gut.

