Fußball | Regionalliga Urgestein Christian Sobottka verlässt Chemie Leipzig

Urgestein Christian Sobottka verlässt Chemie Leipzig Stand: 20.12.2023 08:30 Uhr

Das sorgt bei der BSG Chemie Leipzig vor dem Fest nicht gerade für festliche Stimmung. Wie der Regionalligist bekannt gab, wird Co-Trainer Christian Sobottka sein Engagement bei den Leutzschern vorzeitig beenden. Über acht Jahre war der 42-Jährige im Verein tätig.

Überraschende Personalentscheidung bei der BSG Chemie Leipzig. Wie der Regionalligist am Dienstagabend (19. Dezember) bekanntgab, werden der Klub und Co-Trainer Christian Sobottka künftig getrennte Wege gehen. Zwar hatte der 42-Jährige wohl angekündigt, die Leutzscher im Sommer 2024 zu verlassen, dass er jedoch sein Engagement vorzeitig zum Jahresende beendet, war so nicht eingeplant. Sobottka, der hauptberuflich Lehrer an einer Förderschule ist, und die Verantwortlichen der BSG einigten sich schließlich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung.

"Er kennt Chemie und den Sportpark wie seine Westentasche"

Grund dafür ist der enorme zeitliche Aufwand, den das Traineramt mit sich brachte. Die Mehrfachbelastung ist vor allem bei den vorgenommenen Entwicklungsschritten und höher werdenden Ansprüchen im Verein nicht mehr händelbar. Vor allem seine Familie musste in der Vergangenheit einige Abstriche machen. "Natürlich ist dieser Weggang nicht in unserem Sinne", so Vorstandsvorsitzender Frank Kühne. "Er kennt Chemie und den Sportpark wie seine Westentasche und wird uns fachlich wie menschlich fehlen. Aber selbstverständlich respektieren wir seine Entscheidung und verstehen, dass die Familie Vorrang hat.“

Über acht Jahre im Verein

Im Oktober 2017 war Christian Sobottka vom Nachwuchskoordinator (seit Juli 2015) zum Co-Trainer der BSG Chemie Leipzig berufen worden. Zunächst unter Dietmar Demuth, mit dem er in 47 Spielen an der Seitenlinie stand. Nach Demuths Weggang übernahm er interimsweise auch den Cheftrainerposten bei den Leutzschern. Seit Januar 2019 war Sobottka neben Chefcoach Miroslav Jagatic für die erste Männermannschaft zuständig.

