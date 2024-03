Handball | Bundesliga Union Halle-Neustadt holt Österreicherin Marksteiner an die Saale Stand: 01.03.2024 16:30 Uhr

Die Österreicherin Viktoria Marksteiner verstärkt die Wildcats Union Halle-Neustadt ab der kommenden Saison. Die 18-Jährige vom SC Ferlach soll die Hallenserinnen um Trainer Till Wiecher im Rückraum unterstützen.

Handball-Bundesligist Union Halle-Neustadt vermeldet die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, kommt Viktoria Marksteiner zum um den Klassenverbleib kämpfenden Club aus Sachsen-Anhalt. Die 18-Jährige spielt derzeit beim SC Ferlach in der ersten österreichischen Liga und unterschrieb für zwei Jahre in Halle. Die österreichische Junioren-Nationalspielerin zählt zu den torgefährlichsten Spielerinnen in ihrer Heimat.

Flexible Rückraumspielerin

"Sie ist eine junge Spielerin, die uns mit ihrem Willen und Charakter überzeugt hat. Wir haben sie verpflichtet, da wir fest dran glauben, sie in Halle auf das nächste Level zu heben", so Trainer Wiecher. Die 1,70 m große Österreicherin besetzt beim SC Ferlach aktuell die Rückraumpositionen, dabei ist Sie auf allen drei Positionen flexibel einsetzbar.

twe / pm / dpa