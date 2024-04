Handball | 2. Bundesliga Unentschieden in letzter Minute: Dessau-Roßlau beweist Moral Stand: 06.04.2024 20:02 Uhr

Auch ohne Kreisläufer Tillmann Leu beweist Dessau-Roßlau gegen GWD Minden Moral und holt beim 35:35 (17:16) einen Punkt. Und das trotz zwischenzeitlichem Fünf-Tore-Rückstand.

Wie zu erwarten war entwickelte sich in der Anhalt-Arena ein ausgeglichenes Spiel. Die Dessauer, die auf Tillmann Leu verzichten mussten, brauchten einen Moment, um ins Spiel zu kommen. Dank einiger starker Paraden des DRHV-Torwarts Philip Ambrosius dauerte es jedoch nicht allzu lang, bis die Hausherren das umkehrten. Jakub Hrstka und Timo Löser sorgten im Doppelpack dafür, dass Dessau-Roßlau nach sieben Minuten erstmals führte.

Ausgeglichene Partie in der Anhalt-Arena

Von da an entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, beide Teams blieben nie mehr als ein Tor auseinander. Dessau-Roßlau suchte immer wieder mit Steals und schnellen Tempogegenstößen den Weg vors Mindener Tor, traf dann aber zu selten. Auf der anderen Seite war die Dessauer Defensive absolut stabil, sodass es zwischendurch eine mehr als vierminütige Torflaute zu verzeichnen gab. Tim Hertzfeld beendete diese Serie zum Glück aller, besonders aber für die Dessauer mit seinem 13:12, mit 17:16-Führung ging es erst einmal in die Halbzeitpause.

Dessau beweist starke Moral

Diesen knappen Vorsprung hielt der DRHV jedoch nur kurz: Keine drei Minuten nach Wiederanpfiff drehte Minden auf und legte einen Fünf-Tore-Lauf hin. Damit drehten die Gäste das Spiel von einem 18:19 Rückstand zur 22:19 Führung. Diesem Spielstand jagte Dessau lange hinterher, die Lücken in der Defensive waren einfach zu groß.

Die Offensive bekam der DRHV schnell in den Griff - und bald auch die Defensive. Zehn Minuten vor Schluss glich der starke Hrstka erstmals nach einer Viertelstunde wieder aus, im genau richtigen Moment für eine spannende Schlussphase. Besonders Dessau zeigte dabei Moral: Immer wieder ging Minden in Führung, immer wieder glich Dessau aus. So blieb es spannend bis zum Schluss. Beim Stand von 34:35 nahm DRHV-Coach Uwe Jungandreas noch einmal eine Auszeit. "All in!", sagte er seinen Spielern - und das setzten sie um. Mit seinem zehnten Treffer, womit er bester Werfer der Partie wurde, stellte Timo Löser auf 35:35, woraufhin wiederum Minden eine Auszeit nahm. Mit vier Sekunden auf der Uhr konnten die Gäste jedoch nichts mehr ausrichten.

So ist es eine Punkteteilung, mit der die Mindener auf einen Platz an den Dessau-Roßlauer HV heranrückt. Für Dessau geht es am Freitag, den 12. April, weiter mit einem erneuten Heimspiel gegen den HC Elbflorenz (live im Ticker ab 19:30 Uhr).