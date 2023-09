Thüringen-Derby Über 10.000 Fans erwartet: Alle Infos zu Rot-Weiß Erfurt gegen Carl Zeiss Jena Stand: 25.09.2023 21:34 Uhr

Am Sonntag treffen der FC Rot-Weiß Erfurt und der FC Carl Zeiss Jena im Erfurter Steigerwaldstadion aufeinander. Das müssen Sie zum Spiel und zur Anreise wissen.

Von MDR THÜRINGEN

Am Sonntag, dem 1. Oktober, findet das nächste Thüringen-Derby der beiden Regionalliga-Teams FC Rot-Weiß Erfurt und FC Carl Zeiss Jena statt. Erfurt wie auch Jena blieben bei ihren letzten Spielen am vergangenen Wochenende ohne Sieg. Für Jena geht es beim Fußball-Derby am Sonntag darum, den Tabellenkeller zu verlassen. Erfurt könnte sich mit einem Sieg wieder der Tabellenspitze nähern.

Wie viele Fans werden in Erfurt erwartet?

Laut Polizei werden am Sonntag etwa 14.500 Fans im Erfurter Steigerwaldstadion erwartet. Anwohner und Gäste müssen deshalb vor allem im Süden der Stadt mit Einschränkungen rechnen.

Welche Einschränkungen gibt es in Erfurt für Autofahrer und Bahnreisende?

Die Johann-Sebastian-Bach-Straße in Erfurt wird am Sonntag zwischen der Arnstädter Straße und der Tschaikowskistraße voll gesperrt. In den angrenzenden Wohngebieten rund um das Steigerwaldstadion ist das Einfahren und Parken nur für die Anwohner möglich.

Im Erfurter Hauptbahnhof sowie zwischen Willy-Brandt-Platz und Steigerwaldstadion wird es zudem laut Polizei zu temporären Einschränkungen für Bahnreisende kommen.

Wie schätzt die Polizei das Fußball-Derby ein?

Von der Polizei heißt es, man gehe von einem "erhöhten Konfliktpotential und Störungen" aus. Die Erfurter Polizei bereite einen umfangreichen Einsatz im Austausch mit der Bundespolizei vor. Die Polizei empfiehlt Fans, rechtzeitig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen oder Fahrgemeinschaften zu bilden. Bei Fußballfans, die mit Bussen und Bahnen der Erfurter Verkehrsbetriebe Evag zum Steigerwaldstadion fahren, gilt die Eintrittskarte als Fahrkarte.

Warum gab es wenige Tage vor dem Spiel Durchsuchungen der Polizei?

Wenige Tage vor dem Derby haben Polizisten in mehreren Thüringer Orten Wohnungen von mutmaßlich gewaltbereiten Fußballfans durchsucht. Hintergrund ist eine Massenschlägerei vor dem letzten Thüringen-Derby Anfang März.

Wo gibt es Parkplätze?

Die Parkplätze in der Nähe des Stadions sind begrenzt. Fans des FC Rot-Weiß Erfurt, die mit dem Auto anreisen, sollten die Parkplätze an der Thüringenhalle nutzen.

Für Fans des FC Carl Zeiss Jena stehen im Parkhaus in der Erfurter Johann-Sebastian-Bach-Straße begrenzt Parkplätze zur Verfügung. Die Zufahrt erfolgt ausschließlich über die Häßlerstraße.

Wo kann man das Fußballspiel im TV oder online sehen?

Das Spiel in Erfurt ist ausverkauft. Wer kein Ticket bekommen hat, kann das Spiel aber live im MDR FERNSEHEN oder auf MDR.DE im Livestream mitverfolgen. Anstoß ist um 16 Uhr.

Beim vergangenen Thüringen-Derby im März trennten sich FC Carl Zeiss Jena und Rot-Weiß Erfurt mit einem 2:2 Unentschieden.

MDR (lou)