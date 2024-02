Handball | Bundesliga Transferhammer: Torhüter Silvio Heinevetter wechselt zum ThSV Eisenach Stand: 01.02.2024 20:00 Uhr

Dem ThSV Eisenach ist ein Transfercoup gelungen. Wie der Handball-Bundesligist bekanntgab, steht ab der nächsten Saison der gebürtige Thüringer Silvio Heinevetter im Kasten der Wartburgstädter.

Noch müssen sich die Thüringer Handball-Fans etwas gedulden, aber im kommenden Sommer ist es soweit. Dann geht ein spektakulärer Transfer über die Bühne: Torhüterlegende Silvio Heinevetter wechselt vom TVB Stuttgart zum ThSV Eisenach. Ab dem 1. Juli 2024 trägt der 206-fache Nationalspieler das Trikot der Wartburgstädter. Heinevetter, der im thüringischen Bad Langensalza geboren wurde, erhält einen Liga-unabhängigen Kontrakt über zwei Jahre.

Rio 2016: Silvio Heinevetter (li.) und Paul Drux (re.) freuen sich über die soeben gewonnene Olympia-Bronzemedaille nach einem Sieg über Polen.

Viele Erfolge und im Klub der 600er

Heinevetter legte eine Bilderbuchkarriere hin. In der Jugend spielte er beim SV Empor Bad Langensalza und dem THC Erfurt-Bad Langensalza, bevor er bis 2005 bei Concordia Delitzsch aktiv war. Mit den Sachsen feierte er den Bundesliga-Aufstieg. Es folgten die Stationen beim SC Magdeburg (2005 bis 2009), den Füchsen Berlin (2009 bis 2020) und der MT Melsungen (2020 bis 2022). Seit 2022 ist der TVB Stuttgart sein Arbeitgeber.



2006 hatte ihn der damalige Bundestrainer Heiner Brand erstmals in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft berufen. 17 Jahre später, am 8. Oktober 2023, durchbrach Heinevetter als erst vierter Akteur die 600-Spiele-Marke in der Handball-Bundesliga. Im Laufe seiner Karriere gewann er dreimal den EHF-Pokal, einmal den DHB-Pokal und holte mit der Nationalmannschaft die Bronzemedaille bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro.

ThSV-Chef Witte: "Konnten ihn von unserem Konzept überzeugen"

René Witte ist stolz, so einen bekannten Handballer an die Wartburg gelotst zu haben: "Wir konnten ihn von unserem Konzept überzeugen. Wir sehen seinen Wechsel als klares Signal, unseren inzwischen gut aufgestellten Verein in der 1. Handball-Bundesliga zu etablieren, mit der Aufbruchstimmung den Weg in unsere neue Arena zu beschreiten", sagte der ThSV-Geschäftsführer.



Und Maik Nowak, Sportlicher Leiter der Eisenacher, betonte: "Aus sportlicher Sicht muss man über Silvio Heinevetter nicht viel sagen. Ich kenne ihn über 25 Jahre. Ich weiß genau, dass er alles für unseren Verein geben wird. Wir werden alle von seiner reichhaltigen Erfahrung profitieren."

jmd/pm