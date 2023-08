Leichtathletik | WM Thüringer Sprinter Julian Wagner bucht WM-Ticket Stand: 07.08.2023 15:48 Uhr

75 Athletinnen und Athleten werden bei der Leichtathletik-WM in Budapest für Deutschland an den Start gehen. Mit dabei ist auch Julian Wagner, der mit der Sprintstaffel und auch über 100 Meter an den Start gehen darf.

Angeführt von Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper und Zehnkampf-Hoffnung Leo Neugebauer schickt der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) bei der WM in Budapest (19. bis 27. August) insgesamt 75 Athletinnen und Athleten an den Start. Das finale Aufgebot gab der Verband am Montag bekannt.

Wagner: "Habe mich über Nominierung sehr gefreut"

Die zuletzt angeschlagene 5000-m-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen ist in Ungarn ist ebenso dabei wie der Thüringer Sprinter Julian Wagner, der sowohl im Einzel als auch mit der Staffel an den Start gehen wird. "Ich wurde angerufen, dass ich den Einzelstart habe. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Im ersten Moment dachte ich, dass der Plan aufgeht, wieder im Einzel zu starten. Der Einzige zu sein, macht es besonders."

Julian Wagner geht in Budapest im Sprint und mit der Staffel an den Start.

Keine klare Zielsetzung des DLV

"Nach dem Wechselbad der Gefühle in der Saison 2022 wird es für uns im Jahr vor den Olympischen Spielen darum gehen, wieder im Weltmaßstab unsere Konkurrenzfähigkeit unter Beweis zu stellen und auch unter Druck im Wettbewerb mit der absoluten Weltspitze die beste Leistung abzurufen", sagte Sportdirektor Jörg Bügner. Eine klare Zielsetzung gab der Verband nicht aus.

Namhafte Ausfälle im deutschen Team

Die Erst- und Zweitplatzierten der zurückliegenden deutschen Meisterschaften in Kassel mit erfüllter WM-Norm hatte der DLV bereits Mitte Juli in sein Aufgebot berufen, darunter auch Zehnkampf-Star Niklas Kaul und Speerwurf-Europameister Julian Weber. Weitsprung-Queen Malaika Mihambo fehlt in Budapest verletzt. In der Frauenstaffel brechen dazu mit Alexandra Burghardt und Lisa Mayer verletzungsbedingt wichtige Stützen weg.

Malaika Mihambo kann verletzungsbeding ihren Titel im Weitsprung nicht verteidigen.

Zwei Medaillen bei WM 2022

Bei der enttäuschenden WM 2022 im US-amerikanischen Eugene war ein 79-köpfiges deutsches Team an den Start gegangen. In Oregon sprangen für den DLV nur zwei Medaillen heraus - Gold für Mihambo und Bronze für die 4x100m-Staffel der Frauen. Das Ergebnis war das schlechteste in der deutschen WM-Historie.

Mitteldeutsche Athleten

Männer:



Sprintstaffel: Julian Wagner (LC Top Team Thüringen)

4x400 m: Marvin Schlegel (LAC Erdgas Chemnitz)

Diskuswerfen: Steven Richter (LV 90 Erzgebirge), Henrik Janssen (SC Magdeburg)

Dreisprung: Max Heß (LAC Erdgas Chemnitz)

35 km Gehen: Karl Junghannß (LC Top Team Thüringen)

3.000 m Hindernis: Karl Bebendorf (Dresdner SC)

100 m: Julian Wagner (LC Top Team Thüringen)

Frauen:



Sprintstaffel: Chelsea Kadiri (SC Magdeburg)

Diskuswerfen: Shanice Craft (SV Halle)

Kugelstoßen: Sara Gambetta (SV Halle)

20 km Gehen: Saskia Feige (SC DHfK Leipzig)

red/sid