Radsport Thüringen Ladies Tour: Das sind die Etappen 2024

Vom 25. bis 30. Juni trifft sich die Radsport-Weltelite wieder bei der LOTTO Thüringen Ladies Tour. Über die sechs Etappenorte durch den Freistaat sprach die Tour-Direktorin Vera Hohlfeld exklusiv im Interview mit Sport im Osten.

Die LOTTO Ladies Tour hat sich seit Jahren als echtes Highlight im internationalen Radsportkalender etabliert. Auch in diesem Jahr wird ein hochkarätiges Teilnehmerfeld an den Start gehen. "Das Starterfeld wurde bereits geschlossen, die Liste ist fix. Zwölf Teams sind WordTour-Teams. Aber mehr verrate ich nicht", sagte Tour-Direktorin Vera Hohlfeld im Interview mit Sport im Osten. Auch die Etappenorte stehen inzwischen fest.

Tour-Direktorin Vera Hohlfeld: "Es gibt viele neue Sachen"

1. Etappe (25. Juni): Rund um Jena

Der Startschuss erfolgt am 25. Juni in Jena, wo die Tour letztmals 2011 zu Gast war. "Ich freue mich sehr, dass wir nach einer Pause wieder in Jena zu Gast sein dürfen. Jena hat einen sehr guten Ruf als Sportstadt – über die Grenzen Thüringens hinaus", erklärt Hohlfeld.

2. Etappe (26. Juni): Rund um Gera

Der nächste Tagesabschnitt bringt das Peloton erneut nach Gera Die mit rund 96.000 Einwohnern drittgrößte Stadt im Freistaat ist seit 2013 fester Bestandteil der Tour. "Wir freuen uns, 2024 die zweite Etappe in Gera austragen zu können. Wir haben dort tolle Bedingungen, eine starke Organisation und ein fachkundiges Publikum", so die Tour-Chefin.

3. Etappe (27. Juni): Rund um Erfurt

Erstmals seit 2016 ist die Landeshauptstadt Start- und Zielort. "Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, die Landeshauptstadt wieder in unseren Etappenplan zu integrieren. Erfurt ist das Herz des Freistaates Thüringens – hier schlägt jetzt auch wieder das Herz der LOTTO Thüringen Ladies Tour", sagt Vera Hohlfeld.

4. Etappe (28. Juni): Rund um Mühlhausen

Auch in diesem Jahr geht es wieder nach Mühlhausen. Dort war die Traditions-Rundfahrt 2023 zu Ende gegangen. "Wir haben uns 2023 in Mühlhausen sehr willkommen gefühlt und eine große Begeisterung in der Stadt und bei den Menschen gespürt. Das hat die Gespräche für eine Rückkehr 2024 sehr einfach gemacht", betont die Tour-Chefin.

5. Etappe (29. Juni): Rund um Altenburg

Auf der vorletzten Etappe am 29. Juni erstmals seit dem Jahr 2019 wieder ein Einzelzeitfahren angesetzt. Gastgeber ist die Stadt Altenburg. "Das ist das absolute Highlight in diesem Jahr, weil wir auf den Tag genau vier Wochen vor den Olympischen Spielen ein 30-km-Einzelzeitfahren haben, was fast genauso lang ist wie in Paris und auch das Höhenprofil entsprechend angepasst wurde. Wir werden dort einen Feinschliff sehen von der absoluten Weltspitze", erklärt Hohlfeld.

6. Etappe (30. Juni): Rund um Schmalkalden

Die letzte Etappe startet und endet am Sonntag, den 30. Juni, in Schmalkalden. "Wir haben uns 2023 sehr willkommen gefühlt und zusammen mit vielen Fans des Frauen-Radsports einen tollen Tag in Schmalkalden erlebt. Wir freuen uns auf die Rückkehr und werden diesmal sogar die Gesamtsiegerin unserer Rundfahrt in Schmalkalden küren (...) Aber die Strecke soll noch etwas sportlicher werden, dass sich bestenfalls das Gelbe Trikot am Schlusstag noch einmal ändert", so Hohlfeld.

Streckenführung noch offen

Die genaue Streckenführung wird derzeit noch mit den Städten und der Polizei diskutiert. Wenn die interne Prüfung abgeschlossen ist, gehen die Anträge zur Prüfung an das Landesverwaltungsamt, was letztlich die Zustimmung geben muss. "Es gibt viele neue Sachen, die noch in der Vorbereitung sind. Fakt ist, es ist viel Arbeit und schwierig, all das mit unserem kleinen Team unter einen Hut zu bringen", sagt Holfeld. Genauers soll in den kommenden Wochen präsentiert werden.

red