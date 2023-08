Basketball | BBL Syntainics MBC holt norwegischen Riesen Stand: 11.08.2023 13:30 Uhr

Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat den sechsten Neuzugang in trockenen Tüchern. Die Weißenfelser holen einen norwegischen Nationalspieler mit Gardemaß.

Basketball-Bundesligist Syntainics MBC arbeitet weiter an seinem Kader für die bevorstehende Saison. Wie der Verein am Freitag (11.08.2023) mitteilte, unterschrieb der norwegische Nationalspieler Chris Ebon-Ndow bei den Sachsen-Anhaltern für die kommende Spielzeit.

Sechster Neuzugang des MBC

Der 29 Jahre alte Small Forward wechselt vom niederländischen Rekordmeister Heroes Den Bosch nach Weißenfels. "Chris ist ein variabler Spieler, der mehr Größe in unser Team bringt. Er kann gut verteidigen, gut rebounden, hat einen sehr soliden Wurf und er spielt mit viel Energie", wird Headcoach Predrag Krunic in der Mitteilung zitiert. Ebon-Ndow ist die sechste Neuverpflichtung des Clubs. Ein weiterer Kaderplatz soll noch vergeben werden. Bereits am Vortag hatte MBC bekannt gegeben, dass Mitchell Ballock nicht mehr für den Verein auflaufen wird. Das erste Pflichtspiel bestreitet der MBC im Pokal am 24. September bei den Fraport Skyliners.

Der Kader des SYNTAINICS MBC für die Saison 2023/24

Aufbau: Charles Callison, Courtney Ramey, Johnathan Stove, Ralph Hounnou, Nico Wenzl, Tim Martinez

Charles Callison, Courtney Ramey, Johnathan Stove, Ralph Hounnou, Nico Wenzl, Tim Martinez Flügel: Kostja Mushidi, Chris-Ebou Ndow, Stephon Jelks, Moritz Heck

Kostja Mushidi, Chris-Ebou Ndow, Stephon Jelks, Moritz Heck Center: Martin Breunig, John Bryant, Hendrik Warner

Martin Breunig, John Bryant, Hendrik Warner Trainer: Predrag Krunic, Tomoaki Ikegaya, Dimitrios Antoniadis

dpa/pm