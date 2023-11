Basketball | BBL Syntainics MBC gelingt historischer Auswärtscoup bei Alba Berlin Stand: 19.11.2023 19:11 Uhr

Faustdicke Überraschung in der Basketball-Bundesliga: Der Syntainics MBC aus Weißenfels deklassiert das Spitzenteam Alba Berlin und klettert dank des dritten Sieges in Folge ins Tabellenmittelfeld.

Der Syntainics MBC hat Alba Berlin in der BBL die erste Heimpleite zugefügt. Das Team von Headcoach Predrag Krunic überraschte am Sonntag (19.11.2023) beim Tabellendritten mit einem deutlichen 108:75 (57:37). Durch den dritten Sieg in Folge machen die mit fünf Niederlagen in die Saison gestarteten Weißenfelser einen ordentlichen Sprung in der Tabelle und stehen nun mit sechs Punkten auf Rang zwölf. Es war zugleich ein historischer Abend für den MBC: Erstmals seit ihrem Bundesliga-Aufstieg im Jahr 1999 verließen die Weißenfelser das Parkett in der Berliner Max-Schmeling-Halle als Gewinner.

Auch Neuzugang Edwards überzeugt

Den größten Anteil am ersten Erfolg der Mitteldeutschen nach 18 Pflichtspielniederlagen in der Hauptstadt hatten Chris-Ebou Ndow (23 Punkte), Diante Baldwin (19), Martin Breunig, Charles Callison (je 13) und Johnathan Stove (12). Neuzugang Vince Edwards gelangen bei seinem Debüt im MBC-Dress acht Zähler. Für die Berliner, die in dieser Woche bereits ihr viertes Spiel bestritten haben, erzielten Yanni Wetzell (21) und Matteo Spagnolo (16) die meisten Punkte.

Weißenfels' Diante Baldwin im Duell mit Berlins Matteo Spagnolo.

Alba läuft die gesamte Spielzeit hinterher

Die Weißenfelser bestimmten vor 8.244 Zuschauern von Beginn an die Szenerie auf dem Parkett und gerieten nie in Rückstand. Die Gastgeber konnten noch bis zum 33:35 (15.) auf Schlagdistanz bleiben. Anschließend zog der MBC mit einem 15:2-Lauf davon 50:35 (18.) und baute diesen Vorsprung bis zur Pause auf 20 Zähler aus.

Die Berliner konnten die Partie auch aufgrund ihrer hohen Belastung in den vergangenen Tagen nicht einmal mehr spannend gestalten. Die Gäste glänzten durch eine überragende Wurfquote von jenseits der Dreierlinie (14 Treffer bei 31 Versuchen). Den Berlinern gelangen bei 23 Versuchen nur drei erfolgreiche Würfe aus der Distanz. Durch den Erfolg leistete der MBC auch den Niners Chemnitz Schützenhilfe, die bereits am Freitag durch ihren Erfolg bei den Rostock Seawolves die Tabellenspitze erobert hatten.

red/dpa