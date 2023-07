Fußball | 3. Liga Susac komplettiert Trainerteam beim FC Erzgebirge Aue Stand: 10.07.2023 13:32 Uhr

Adam Susac hat seine zuletzt in Zwickau geschnürten Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Eine neue Aufgabe findet der langjährige Profi nun bei seinem früheren Klub Erzgebirge Aue – im Trainerstab von Pavel Dotchev.

Ein alter Bekannter kehrt zum FC Erzgebirge Aue zurück und komplettiert den Stab von Cheftrainer Pavel Dotchev: Adam Susac wird sich dabei laut Mitteilung des Drittligisten vom Montag (10. Juli) vor allem um den Bereich der Analyse kümmern.

Susac hat "bereits als Spieler an die Zukunft gedacht"

Der langjährige Profi hatte seine aktive Karriere dafür jüngst beendet. Zuletzt war der 34-jährige Abwehrspieler mit dem Auer Erzrivalen FSV Zwickau aus der 3. Liga abgestiegen. FCE-Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich sagte: "Adam hat während seiner Zeit als Spieler bereits an die Zukunft gedacht, sich weitergebildet und praktische Erfahrungen gesammelt. Darum sind wir froh, dass wir mit ihm den sehr wichtigen Bereich der Analyse abdecken können. Er verantwortet also das breite Spektrum von der Spielvorbereitung bis zur Auswertung. Mit der Verpflichtung ist unsere Personalplanung fürs Trainerteam soweit durch."

Nach den vorherigen Abgängen von Dotchevs bisherigen Assistenten Philipp Eckart und Joti Stamatopoulos war in der vergangenen Woche bereits der frühere Veilchen-Kapitän und bisherige U19-Coach Jörg Emmerich als Co-Trainer der Profis vorgestellt worden. Adam Susac hatte seit seinem Wechsel aus der kroatischen Heimat vor zehn Jahren nach Deutschland auch für Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue und den VfL Osnabrück gespielt und dabei 41 Zweitliga- sowie 115 Drittliga-Partien absolviert.

Am Samstag ist Saisoneröffnung

Erstmals auf der Bank sitzt Susac am kommenden Samstag bei der offiziellen Saisoneröffnung. In diesem Rahmen trifft Aue um 14 Uhr auf den polnischen Erstligisten Slask Wroclaw. Der FCE startet am Wochenende des 4. bis 6. August daheim gegen den FC Ingolstadt in die neue Drittliga-Spielzeit.

red/pm