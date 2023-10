Handball | Bundesliga Starkes Finish: Halle-Neustadt erkämpft Punkt gegen Bayer Leverkusen Stand: 22.10.2023 17:42 Uhr

Der SV Union Halle-Neustadt bleibt Zuhause weiterhin ungeschlagen. Das Wiechers-Team hat am am Sonntagabend (22.10.2023) dank eines starken Zielsprints ein 22:22 (9:9) gegen Bayer Leverkusen erkämpft. Dabei ließen sich die Gastgeberinnen auch von einem zwischenzeitlichen Vier-Treffer-Rückstand nicht verunsichern und durften am Ende dank Top-Scorerin Cecilie Woller einen Punkt bejubeln.

Großer Kampf im Tabellen- Nachbarschaftsduell

In der Hallenser Sportarena erlebten die Zuschauer von Anfang an eine hart umkämpfte Partie. Sowohl das Team von Till Wiechers, als auch die Gäste aus Leverkusen spielten mit angezogener Handbremse und konzentrierten sich zuerst auf eine stabile Abwehrarbeit. Und so war es auch wenig überraschend, dass sich im ersten Durchgang kein Team im Tabellen-Nachbarschaftsduell einen signifikanten Vorsprung herausarbeiten konnte. Mit einem 9:9 ging es in die Halbzeitpause.

"Wildcats" mit einem starken Finish

Im zweiten Abschnitt übernahmen die "Elfen" aus Leverkusen die Spielkontrolle und gingen zwischenzeitlich mit 20:16 in Führung (52. Spielminute). Die Vorentscheidung in einem bislang so engem Spiel? Denkste! Das Wiechers-Team kämpfte und kratzte sich zurück. Ab der 53. Spielminute schalteten die Gastgeberinnen noch einmal zwei Gänge hoch und konnten mit einem 5:1-Lauf den 22:22-Endstand erzwingen. Vor allem Cecilie Woller konnte mit drei Treffern überzeugen.