Handball | Champions League SC Magdeburg ohne Weber zurück im Alltag – schafft es der verletzte Spielmacher zur Heim-EM? Stand: 16.11.2023 12:22 Uhr

Das "Worst-Case-Szenario" bei Philipp Weber ist ausgeblieben. Die EM-Teilnahme des verletzten Spielmachers wird dennoch zum Wettlauf gegen die Zeit. Derweil kehrt sein SC Magdeburg in den Alltag zurück – der dänische Meister GOG Håndbold kommt zum Verfolgerduell in der Champions League.

Zum Genießen bleibt für die Handballer des SCM im dicht getakten Terminkalender keine Zeit. Nach dem neuerlichen Triumph bei der Klub-WM am persischen Golf und den verregneten Feierlichkeiten im kleinen Rahmen zu Wochenbeginn in der Heimat wird der der SC Magdeburg gleich wieder vom Alltag eingeholt.

Erneutes Wiedersehen alter Bekannter: GOG-Keeper Tobias Thulin (re.) und SCM-Außen Matthias Musche (li.) spielten einst in Magdeburg zusammen.

GOG Håndbold strauchelt in der dänischen Liga

Binnen nicht mal 70 Stunden empfängt das Team von Trainer Bennet Wiegert zunächst am Donnerstagabend (16. November, 20:45 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) den dänischen Meister GOG Håndbold in der Champions League. Am Sonntag dann gastiert der zwar auswärts noch punktlose, aber bekanntermaßen kratzbürstige HBL-Aufsteiger ThSV Eisenach zum prestigeträchtigen Ost-Duell in der Getec-Arena (16:30 Uhr, ebenfalls im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de).

In der heimischen Eliteliga kam GOG in der noch jungen Saison wiederholt in Straucheln. Bereits Mitte September trennte sich der Klub von Trainer Ian Marko Fog, seitdem hat dessen vorheriger Assistent Mikkel Voigt die Verantwortung an der Seitenlinie. Immerhin hat sich der Titelverteidiger durch zuletzt drei Siege in Folge stabilisiert und ist auf Rang sechs geklettert – allerdings mit bereits zehn Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Aalborg.

Emil Madsen ist der Topscorer von GOG Håndbold.

Champions League: SCM und GOG gleichauf

Der Respekt vor den gewohnt auf Tempohandball setzenden Skandinaviern um ihren Topscorer Emil Madsen und Ex-SCM-Keeper Tobias Thulin ist dennoch groß. "Schweres Heimspiel", weiß Wiegert. Aber mit Blick auf die jüngsten Erfolgserlebnisse nebst eingeheimster Trophäe unterstrich der 41-Jährige auch: "Das macht Lust auf mehr." In Gruppe A der Champions League sind Magdeburg und GOG die aktuell sowohl nach Punkten (8:4) als auch in der Tordifferenz gleichen (+8) ersten Verfolger von Veszprem und Barcelona um die direkte Qualifikation fürs Viertelfinale.

Kein "Worst-Case-Szenario" bei Weber, aber ...

Derweil wird Philipp Weber bis mindestens Jahresende nicht dabei helfen können, den SCM in Champions League, Bundesliga und DHB-Pokal in der Spur zu halten. Der Spielmacher hatte sich in der vergangenen Woche im ersten Gruppenspiel der Klub-WM das Knie verdreht. Immerhin schloss Bennet Wiegert das befürchtete "Worst-Case-Szenario" Kreuzbandriss mittlerweile aus. Eine genaue Diagnose gab der Verein nicht nicht, der Magdeburger Trainer ließ via Bild lediglich vorsichtig durchblicken, dass "die Wahrheit wohl zwischen sechs Wochen und drei Monaten liegen könnte."

Bundestrainer Alfred Gislason (re.) hat Sorgen im Rückraum. Neben Philipp Weber (2.v.re.) ist auch Leipzigs Luca Witzke verletzt. Paul Drux und Fabian Wiede aus Berlin fallen definitiv aus.

Noch darf Weber also auf eine rechtzeitige Rückkehr zur Heim-Europameisterschaft hoffen. Realistischerweise steht jedoch ein Wettlauf gegen die Zeit an und in der Reha muss alles optimal laufen. "Wir haben extrem viele Verletzte, vor allem Rückraumspieler. Das macht mir schon Sorgen", zitierte der kicker unlängst Bundestrainer Alfred Gislason aus dem Handball-Podcast Erste 7. Am 10. Januar startet für die DHB-Auswahl gegen die Schweiz vor 50.000 Fans im Fußballstadion der Düsseldorfer Fortuna das Turnier.

mhe