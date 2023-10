Champions League SC Magdeburg im Evergreen bei Wisla Plock gefordert Stand: 12.10.2023 08:14 Uhr

Nach dem ersten Sieg in der Gruppenphase der Champions League gilt es für den SC Magdeburg heute nachzulegen. Gegner Wisla Plock ist alles andere als ein Unbekannter.

Der Statementsieg gegen RK Celje soll nur der Auftakt für eine erfolgreiche Aufholjagd in der Gruppenphase der Champions League für den SC Magdeburg sein. Nachdem der Titelverteidiger zwei deutliche Pleiten in den ersten beiden Spielen gegen Veszprem und Barcelona einstecken musste, dominierte der SCM die Partie beim 39:23 gegen Celje nach Belieben. An diese Leistung will das Team von Trainer Bennet Wiegert am Donnerstag (20:45 Uhr im Ticker und Audio-Livestream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) auswärts bei Wisla Plock anknüpfen.

SCM vs. Plock "fast schon ein richtiger Klassiker"

Das Duell mit dem polnischen Spitzenteam kann mittlerweile als Evergreen bezeichnet werden. "So oft, wie wir in den letzten Jahren gegen Plock gespielt haben, ist das schon fast ein richtiger Klassiker", sagte Wiegert vorab. Allein in der vergangenen Champions-League-Saison trafen beide Klubs viermal aufeinander. Zunächst in der Gruppenphase, als der SCM zuhause einen deutlichen Sieg holte, auswärts aber eine knappe Niederlage einstecken musste, ehe es im Viertelfinale ein erneutes Aufeinandertreffen gab. Nach einem hart erkämpften Remis in Polen gelang vor heimischer Kulisse ein 30:28-Erfolg, verbunden mit dem Einzug ins Final Four. Der Rest ist Geschichte.

Magnusson: "Von Beginn an wach sein"

Auch wenn der polnische Pokalsieger drei Niederlagen zum Auftakt der Gruppenphase einstecken musste, ist der SCM gewarnt. Nicht zuletzt die schweren Auswärtsauftritte der vergangenen Spielzeit haben Eindruck hinterlassen. "Die Atmosphäre in Plock ist immer heiß - genauso wie die Spiele", sagte Rückraum-Ass Omar Ingi Magnusson. "In der letzten Saison gab es für uns dort eine Niederlage und ein Unentschieden. Wir müssen also von Beginn an wach sein und alles geben." Wiegert bekräftigte: "Die Spiele in Plock waren immer eng und wir wissen, was uns dort für eine tolle Stimmung erwartet."

Bennet Wiegert peilt mit dem SCM den zweiten Gruppensieg an.

Plock in der Liga noch ungeschlagen

Eine Anfangsphase wie zuletzt in der Liga gegen Göppingen, als der SCM sich zu Beginn zu viele Fehler leistete, am Ende aber mit einem blauen Auge davonkam, sollte daher vermieden werden. Zumal mit Plock ein deutlich anderes Kaliber wartet. Der siebenfache nationale Meister (zuletzt 2011) ist in der Liga nach acht Spieltagen noch ungeschlagen. Mit Keeper Mirko Alilovic (Pick Szeged) und Spielmacher Miha Zarabec (THW Kiel) konnte sich das Team von Xavi Sabate im Sommer namhaft verstärken. Der spanische Trainer geht in seine nunmehr sechste Saison bei Wisla und in seine insgesamt 16. Champions-League-Saison.

jsc/pm