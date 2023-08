Handball-Bundesliga SC DHfK Leipzig verliert Auftakt gegen Füchse Berlin Stand: 28.08.2023 21:42 Uhr

Die Handballer vom SC DHfK Leipzig sind mit einer Niederlage in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Im Heimspiel gegen die Füchse Berlin mussten sich die Sachsen am Montagabend trotz großen Kampfes am Ende knapp mit 29:31 (13:15) geschlagen geben.

4.168 Zuschauern sahen einen ausgeglichenen Beginn, wobei die Gastgeber Ballverluste sofort bestraften. Keine der beiden Mannschaften konnte sich in den ersten 20 Minuten auf mehr als ein Tor absetzen (8:9/20). Mit zunehmender Spieldauer wurde die Füchse-Defensive aber immer sicherer und kompakter. Der SC DHfK fanden nur noch schwer offene Wurfpositionen und die Berliner kamen so vermehrt zu Ballgewinnen. Nach einem 5:1-Lauf der Gäste lag Leipzig nach 26 Minuten bereits mit 13:9 zurück, kämpfte sich bis zur Pause aber wieder auf zwei Tore heran.

DHfK-Rückraum-Ass Franz Semper beim Wurf. Der Rückkehrer erzielte gegen die Berliner fünf Tore.

Zwei Platzverweise nach der Pause - DHfK-Aufholjagd bleibt unbelohnt

Nach dem Wechsel tat sich das Team von Trainer Runar Sigtryggsson wieder schwer. Die Füchse nutzten die Schwächphase und zogen auf 19:14 davon. Danach wurde es hektisch. In der 40. Minute bekam Berlins Mijajlo Marsenic seine dritte Zwei-Minuten-Strafe und damit Rot, nur gut eine Minute später sah Leipzigs Maciej Gebala glatt Rot nach einem Schlag ins Gesicht von Gidsel. Durch diese Phase kamen die Leipziger besser und verkürzten auf 22:23. Es blieb bis zum Ende eng. In der dramatischen Schlussphase brachten die Füchse aber letztendlich den knappen Sieg ins Ziel. Bester DHfK-Werfer war Luca Witzke (7). Für die Berliner trafen Lasse Andersson (9) sowie Mathias Gidsel (8) und Jerry Tollbring (7) am häufigsten.

red