Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig gelingt Befreiungsschlag gegen den Bergischen HC Stand: 29.02.2024 22:11 Uhr

Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben gegen den Bergischen HC einen glanzvollen 33:22 (17:10)-Heimsieg eingefahren. Dabei warf sich das Sigtryggsson-Team nach zuletzt fünf Liga-Pleiten in Serie gehörig Frust von der Seele und verschaffte sich Luft im Tabellenkeller.

Furiose Leipziger ziehen los

Zu Beginn war beiden Teams die Verunsicherung anzumerken. Knappe fünf Minuten lang fiel kein einziger Treffer, dann erlöste Leipzigs Viggo Kristjansson die Halle mit dem 1:0. Sein Tor war gleichzeitig der Startschuss für die erste starke Phase des SC DHfK, der auf 6:1 davonmarschierte und auch in der Folge nicht abreißen ließ. Die Gäste vom Bergischen HC hingegen kamen kaum in die Partie. Leipzig dominierte nach Belieben und schraubte die eigene Führung bis zur 24. Minute auf 14:6 in die Höhe. In der torreichen Schlussphase von Durchgang eins bissen die "Löwen" dann zunächst mit drei Treffern in Serie zurück, doch der SC DHfK berappelte sich umgehend. Den Schlusspunkt einer überragenden ersten Hälfte setzte Andri Runarsson – standesgemäß – mit dem 17:10 aus der Kategorie "Tor des Monats".

Spiel in eine Richtung

Nach dem Seitenwechsel konnten die 4.075 Zuschauer in der gut gefüllten Leipziger Arena einen äußerst abgeklärten Auftritt ihrer Mannschaft beobachten. Anstatt den BHC noch einmal in die Partie kommen zu lassen, machte der SC DHfK einfach so weiter wie zuvor. Nach 38 Minuten stellten die Hausherren durch den unermüdlichen Kristjansson erstmals auf zehn Tore Unterschied (21:11) und gaben den komfortablen Abstand anschließend auch nicht mehr her. Letztlich fuhr das Team von Trainer Runar Sigtryggsson einen glanzvollen 33:22-Sieg ein. Zwei Akteure sind dabei trotz einer geschlossenen Mannschaftsleistung besonders hervorzuheben: Der 14-mal erfolgreiche Top-Scorer Viggo Kristjansson sowie der glänzend aufgelegte Domenico Ebner im Tor mit 15 Paraden bei 42% gehaltenen Bällen.

Stimmen zum Spiel

pti