Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig bindet Leistungsträger Ernst und Preuss Stand: 08.11.2023 10:31 Uhr

Zwei Leistungsträger bleiben dem SC DHfK Leipzig über das Saisonende hinaus treu. Sowohl Kapitän Simon Ernst als auch Kreisläufer Moritz Preuss verlängerten ihre auslaufenden Verträge.

Die aktuell noch verletzten Leistungsträger Moritz Preuss und Simon Ernst (vl.li.) haben ihre Verträge beim SC DHfK Leipzig verlängert.

Kapitän Simon Ernst und Kreisläufer Moritz Preuss haben sich für eine weitere Zukunft beim SC DHfK Leipzig entschieden. Wie der Handball-Bundesligist am Mittwochvormittag (8. November) mitteilte, unterzeichnete Preuss ein bis 2025 gültiges neues Arbeitspapier, der Kontrakt von Ernst läuft sogar bis 2026.

"Tut einfach gut, solche Spieler zu haben"

"Es freut mich sehr, dass die beiden Jungs bei uns bleiben. Es tut einfach gut, solche Spieler wie Moritz und Simon im Team zu haben", sagte DHfK-Cheftrainer Rúnar Sigtryggsson. Nationalspieler Ernst war 2021 von den Füchsen Berlin nach Leipzig gewechselt. Der 29-jährige Defensivspezialist betonte: "Ich fühle mich im Team, im Verein und in der Stadt extrem wohl und sehe deshalb überhaupt keinen Grund, irgendetwas an dieser Situation zu ändern.

Rúnar Sigtryggsson ist froh über die beiden Vertragsverlängerungen.

Preuss, der zu Jahresbeginn 2023 vom SC Magdeburg kam, spielte sich in der laufenden Saison mit überzeugenden Auftritten in den Vordergrund. "Ich sehe, welches Potenzial in unserer Mannschaft steckt. Nach und nach komme ich immer besser in Form und möchte das Vertrauen, welches der Verein mir schenkt, jede Woche auf dem Spielfeld zurückzahlen", meinte der 28-Jährige.

Nächste DHfK-Aufgabe: Auswärts bei Rhein-Neckar Löwen

Die Grün-Weißen kletterten nach wackligem Saisonstart zuletzt dank sieben Punkten aus vier Spielen in die obere Tabellenhälfte auf Rang neun. Am Donnerstag (9. November, 19 Uhr, im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) steht das schwere Auswärtsspiel bei DHB-Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen an. Allerdings kann Sigtryggsson dabei weiterhin nicht auf Preuss (Reha nach Hand-OP) Ernst (Muskelverletzung im Becken) und Luca Witzke (Oberschenkel) zurückgreifen.

red/pm