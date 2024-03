Kegeln | Champions League Rot-Weiß Zerbst verteidigt Titel in der Königsklasse – Frauen aus Pöllwitz feiern Silber Stand: 31.03.2024 20:14 Uhr

Erfolgreiches Wochenende für den SKV Rot-Weiß Zerbst und SV Pöllwitz: Die Kegel-Teams begeistern beim Champions-League-Finalturnier in Serbien. Zerbst wiederholt den Vorjahrestriumph, die Frauen aus Pöllwitz feiern Silber.

Die mitteldeutschen Kegel-Teams haben ihre Weltklasse einmal mehr unter Beweis gestellt – allen voran die Männer des KSV Rot-Weiß Zerbst. Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Lutz bezwang am Ostersonntag (31. März) in einem hochdramatischen Finale den kroatischen Vertreter KK Zaprešić noch mit 5:3 (3.784:3.731). Der Titelverteidiger aus Sachsen-Anhalt hatte bereits mit 1:3 zurückgelegen, ehe Christian Wilke und Tim Brachtel doch noch für den Sieg sorgten.



Der Sieg beim in Bačka Topola in der serbischen Vojvodina ausgetragenen Finalturnier bedeutete den nunmehr sechsten Königsklassen Triumph für Zerbst seit 2010. Im Halbfinale wies der SKV Ligakonkurrent Chambtalkegler Raindorf aus Bayern mit 6:2 in die Schranken.

Pöllwitz muss sich nur Rijeka geschlagen geben

Auch die Frauenkonkurrenz fand an Ort und Stelle statt. Im Endspiel zogen die "Mücken" des SV Pöllwitz aus Ostthüringen denkbar knapp den Kürzeren und verloren mit 3:5 (3.404 zu 3.518) gegen Weltpokalsieger KK Mlaka Rijeka aus Kroatien. Trotzdem: Ein großer Erfolg für das Team von Trainer Ronny Hahn um Friederike Schulz, Sarah Conrad, Diana Langhammer, Gabriele Muhl, Selina Thiem und Celine Dannehl.

red