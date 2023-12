Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt setzt weiter auf Abwehrmann Moritz Stand: 12.12.2023 15:51 Uhr

Aktuell kämpft sich der Rechtsverteidiger nach einem Kreuzbandriss zurück in die Mannschaft. Doch der FC Rot-Weiß Erfurt plant auch über das Saisonende weiter mit Ben-Luca Moritz.

Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt setzt auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Ben-Luca Moritz. Wie die Thüringer am Dienstag (12.12.2023) bekanntgaben, wurde der Vertrag mit dem Rechtsverteidiger um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert.

Moritz bleibt feste Größe in Erfurt

Moritz, der bereits 2017 bis 2019 bei RWE erste Erfahrungen im Männerbereich gesammelt hatte, kehrte nach einem dreijährigen Intermezzo beim ZFC Meuselwitz - wo er in 69 Pflichtspielen reifte - in der Saison 2022/23 zurück in die Blumenstadt und wurde sofort Stammspieler. 31 Mal kam der 23-Jährige in der Regionalliga zum Einsatz. Im Sommer verletzte sich Moritz bei einem Freundschaftsspiel gegen Borussia Dortmund schwer, erlitt einen Kreuzbandriss.

"In der Zwischenzeit hat Moritz große Fortschritte gemacht, ist bereits wieder mit dem Ball auf dem Trainingsplatz aktiv. Rot-Weiß ist fest von seinen Fähigkeiten überzeugt und freut sich auf seine Rückkehr im Frühjahr", heißt es in der Mitteilung des Vereins.

