Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt reist ohne Revanchegelüste nach Cottbus Stand: 04.08.2023 10:55 Uhr

Für Rot-Weiß Erfurt steht die erste Auswärtsfahrt der Saison auf dem Programm. Die Reise geht zum FC Energie Cottbus. Im letzten Duell im Stadion der Freundschaft machte Energie den entscheidenden Schritt zur Meisterschaft. Laut RWE-Coach Fabian Gerber sei deshalb aber keine Rechnung offen. "Sport im Osten" überträgt die Partie am Samstag im TV und Livestream.

Holprig und doch erfolgreich ist Rot-Weiß Erfurt in die neue Saison gestartet. Dank eines späten Doppelschlages gegen Hansa Rostock II fuhren die Thüringer am ersten Spieltag direkt einen Sieg ein (2:0) - auch wenn nicht alles glatt lief. "Keine Mannschaft der Welt ist zum ersten Spieltag 100 Prozent fit", zeigte sich Erfurts Trainer Fabian Gerber im "Sport im Osten"-Interview verständnisvoll. Schon der nächste Gegner wird die Erfurter Fitness auf eine Probe stellen. Am Samstag steht das Auswärtsspiel bei Energie Cottbus an (14:05 Uhr im MDR FERNSEHEN, Livestream und Ticker in der SpiO-App).

Verstecken wollen sich die Thüringer gegen Cottbus keinesfalls, auch wenn die Klasse des amtierenden Meisters unumstritten ist. Gerber gibt sich selbstbewusst und traut seinem Team viel zu. "Mindestens einen Punkt" wollen die Erfurter aus Cottbus entführen. Weiter erwarte er eine "intensive und attraktive Partie".

Vertrauen auf Kaderbreite

Die personelle Situation für die Begegnung sei dabei "nicht optimal", räumte der RWE-Trainer ein. Die Einsatzmöglichkeiten von Til Schwarz und Romario Hajrulla sind eingeschränkt, beide zogen sich eine Gehirnerschütterung zu. Außerdem wird Caniggia Elva wegen muskulärer Probleme nicht rechtzeitig fit. Hinzu kommen die Langzeitverletzten Samuel Biek (Oberschenkel) und Ben-Luca Moritz (Kreuzbandriss).

Dennoch ist Gerber zuversichtlich, die Lücken im Kader mit "guten Optionen" schließen zu können. "Wir haben einen breiten Kader, dem wir definitiv zutrauen, etwas aus Cottbus mitzunehmen", selbst wenn aus Gerbers Sicht "nicht die Topbesetzung" auflaufen kann. Eine seiner Optionen ist Maximilian Pronichev. Der Neuzugang könnte nach seinem Traumstart in Erfurt gegen seinen Ex-Club sein Startelfdebüt feiern, garantieren wollte Gerber das jedoch nicht.

Energie vergeigt Auftakt

Im Gegensatz zu Rot-Weiß Erfurt steht Energie Cottbus nach seinem verlorenen Auftaktspiel unter Druck. Der amtierende Meister unterlag Viktoria Berlin am ersten Spieltag mit 2:1. Besonders in der Defensive deckten wache und aktive Berliner die Schwächen des Teams von Claus-Dieter "Pele" Wollitz auf. Trotz eines späten Treffers fand Cottbus nur schwer in die Partie.

Auch personell gab es für Cottbus in Berlin einen Dämpfer. Torwart Elias Bethke erlitt ein Schädelhirntrauma. Alexander Sebald wird ihn gegen Erfurt ersetzen. Cottbus wird also mindestens mit einer Veränderung in die Partie gehen.

Gerber: "Jetzt ist eine neue Saison"

Im letzten Duell der beiden Teams im Mai verspielte RWE die letzten Chancen auf die Meisterschaft, stattdessen machte Cottbus den vorentscheidenden Schritt zum Titel. Revanchegelüste gibt es aber nicht. "Es gibt in Cottbus keine Rechnung zu begleichen. "Das ist Vergangenheit. Jetzt ist eine neue Saison", so Trainer Gerber. Dennoch sei er "noch immer stolz" auf seine Mannschaft und den mutigen Auftritt gegen Cottbus.

Pronichev: "Cottbus ein bisschen ärgern"

Für Pronichev wird es ein besonderes Spiel. Nach seinem gelungenen Einstand freut sich der Neuzugang auf die Begegnung mit seinem ehemaligen Verein. "Wir fahren hin, um Cottbus ein bisschen zu ärgern", gab der Offensivspieler lächelnd zu. Die Favoritenrolle hätten die Gastgeber inne, so Pronichev weiter. Neben einem Sieg hofft er "auf ein Tor oder ein Assist", das unterscheide sich jedoch nicht von anderen Begegnungen.



twe