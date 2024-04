Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt kann auch in Babelsberg nicht punkten Stand: 07.04.2024 15:21 Uhr

Rot-Weiß Erfurt ist beim SV Babelsberg trotz einer frühen Führung leer ausgegangen und hat mit 1:3 verloren (1:2). Nach einem schnellen Doppelschlag der Heimmannschaft fand Erfurt nicht mehr ins Spiel. Damit warten die Thüringer seit acht Spielen auf einen Sieg.

RWE-Trainer Fabian Gerber begann in Babelsberg mit Veränderungen auf vier Positionen. Für den gelb-gesperrten Andrey Startsev durfte Caniggia Elva von Beginn an ran. Zudem ersetzte Lucas Zeller den verletzten Til Schwarz. Romain Gall und Pablo Santana Soares waren ebenfalls neu in der Startformation.

Aus dem Nichts

Rot-Weiß Erfurt kam nur langsam in die Partie. Die Filmstädter sicherten sich zu Beginn mehr Spielanteile. Kwabe Schultz musste bereits in der 14. Minute zu einer Rettungstat auf der Linie eilen. Daniel Frahn prüfte die Erfurter. Nach einer Umschaltaktion aus dem Lehrbuch gelang jedoch den Thüringern der erste Treffer des Tages. In der 23. Minute servierten Erik Weinhauer und Romain Gall Micheal Seaton den Ball auf dem Servierteller. Gelassen brachte der Mittelstürmer das Leder im Kasten von Luis Klatte unter – 1:0 für Erfurt.

Jubel auf Seiten der Erfurter nach einer gelungenen Umschaltaktion.

Doppelschlag Babelsberg

Zehn Minuten später ließ sich Zeller zu einem Foul an Frahn im Strafraum hinreißen. Der Routinier führte den anschließenden Strafstoß selbst aus und brachte die Kugel in Panenka-Manier in der Tormitte unter – 1:1. Der 18-jährige Pascal Manitz im Erfurter Tor sprang nach rechts und musste erstmals hinter sich greifen (33.). Die Babelsberger legten daraufhin sofort nach und trafen eine Minute später erneut. Tahsin Cakmak bewies fußballerisches Feingefühl und traf von der Sechszehnerkante mit Hilfe des Innenpfosten ins Tor. Erneut war Manitz chancenlos.

Frahn gleicht per Elfmeter aus.

Erfurter Aufbäumen bleibt aus

Nach Wiederanpfiff bemühten sich die Gäste um mehr Struktur in der Defensive. Gegen das Zaubertor von Frahn in der 53. Minute nutzte das jedoch nichts. Mit dem Rücken zum Tor versenkte der Routinier eine Hereingabe per Volley ins Torangel der Erfurter zum 3:1. Die Mannschaft von Fabian Gerber versuchte die Potsdamer fortan unter Druck zu setzen, doch scheiterte entweder an 03-Keeper Luis Klatte oder an der eigenen Chancenverwertung. Es blieb beim 1:3.

Mit diesem Volley bewarb sich Frahn für das "Tor des Monats".

So geht's weiter

Am kommenden Sonnabend (13. April) empfängt Rot-Weiß Erfurt Lok Leipzig im Steigerwaldstadion (live im MDR-Fernsehen, auf mdr.de und in der "Sport im Osten"-App). Die Filmstädter haben am Sonntag die Reserve von Hansa Rostock im Karl-Liebknecht-Stadion zu Gast (14. April, 14 Uhr).

Stimmen zum Spiel

