Fußball | Regionalliga Rico Schmitt wird neuer Trainer des FSV Zwickau Stand: 30.06.2023 14:51 Uhr

Nachdem der FSV Zwickau erste Neuzugänge vermeldet hatte, steht nun fest, wer die Mannschaft durch die kommende Saison führen soll. Mit Rico Schmitt übernimmt ein Coach die Schwäne, der viel Erfahrung mitbringt.

Rico Schmitt ist zurück in Mitteldeutschland. Der 54-jährige Fußballlehrer übernimmt das schwierige Traineramt beim FSV Zwickau. Das teilten die Westsachsen am Freitag (30.06.2023) mit. Am Montag wird er offiziell vorgestellt und danach das Auftakttraining der "Schwäne" leiten. Schmitt erhält einen Zweijahresvertrag.

Zwickau steht nach dem Abstieg aus der 3. Liga und enormen finanziellen Problemen vor einer schwierigen Saison. Schmitt hatte noch bis Ende Juni Vertrag beim SV Meppen, wo er Ende Mai 2022 seines Amtes enthoben worden war.

Trainer in Aue, Halle und Jena

Der gebürtige Karl-Marx-Städter hat in Mitteldeutschland bei mehreren Vereinen seine Spuren hinterlassen. Beim FC Erzgebirge Aue war Schmitt mehr als sechseinhalb Jahre als Co- und später Cheftrainer in Aktion. Und stieg mit den Veilchen 2010 in die 2. Bundesliga auf. Es folgten drei Jahre bei Kickers Offenbach, wo er in den Aufstiegsspielen nur knapp 2015 am 1. FC Magdeburg scheiterte. Weitere Stationen waren der Halleschen FC und der FC Carl Zeiss Jena und zuletzt der SV Meppen.

2011 bei Aue: Ronny König und Trainer Rico Schmitt (v.r.)

Schmitt steht vor Herkulesaufgabe

In Zwickau steht Schmitt vor einer großen Herausforderung. Den Verein drücken kurzfristige Verbindlichkeit in Höhe von 650.000 Euro. Dazu muss ein Regionalliga-tauglicher Kader zusammengestellt werden. Aktuell laufen mehrere Aktionen, wie die "Investoren-Dauerkarte", um Geld in die leeren Kassen zu spülen. Der Trainingsstart musste um eine Woche verschoben, Testspiele gegen Zeitz und Lobenstein zunächst ausgesetzt werden, weil noch nicht genügend Spieler verpflichtet werden konnten.

rei/pm