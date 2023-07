Fußball | Regionalliga Reutter überzeugt und unterschreibt beim Chemnitzer FC Stand: 19.07.2023 10:30 Uhr

Getestet und für gut befunden. Probespieler Manuel Reutter hat überzeugt und wird zunächst für ein Jahr das Trikot des Chemnitzer FC überstreifen. Der 21-Jährige kommt aus Frankfurt und soll die Defensive stabilisieren.

Er hatte bereits beim Chemnitzer FC reingeschnuppert, jetzt hat der Regionalligist Vollzug gemeldet. Ab sofort wird Manuel Reutter die Defensive der "Himmelblauen" verstärken. Das gab der CFC am Mittwoch (19. Juli) bekannt.

Von Frankfurt nach Chemnitz

Der 21-jährige Außenverteidiger wechselt vom FSV Frankfurt an die Gellertstraße und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Der 1,68 Meter große Verteidiger war zuletzt als Probespieler in die Trainingsgruppe von Coach Christian Tiffert integriert. Beim Testspiel gegen den Drittligisten SSV Jahn Regensburg (4:3) absolvierte Reutter die ersten 60 Minuten der Partie als Rechtsverteidiger.

Bisher 85 Einsätze in der Regionalliga

"Ich bin glücklich, dass zu meinen ersten Tagen hier in Chemnitz noch weitere dazukommen werden. Hier kann ich mich gemeinsam mit der Mannschaft weiterentwickeln. Ich blicke bereits jetzt voller Vorfreude auf den Saisonstart und freue mich die Fans im Stadion kennenzulernen", so Reutter. Insgesamt bestritt der 21-Jährige bislang 85 Spiele in der Regionalliga Südwest, in denen er zehn Tore vorbereitete.

jmd/pm