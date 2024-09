Fußball | Bundesliga RB Leipzigs B-Elf schlägt den ZFC Meuselwitz Stand: 04.09.2024 13:55 Uhr

Mit einer mit vielen U19-Spielern aufgefüllten Mannschaft setzte sich Bundesligist RB Leipzig gegen den ZFC Meuselwitz durch. Der Außenseiter legte nach der Pause die Hemmungen ab und hielt gut gegen.

RB Leipzig hat sein Testspiel gegen den ZFC Meuselwitz mit 3:1 (3:0) gewonnen. RB ging vor rund 350 Zuschauern in der Trainingsakademie durch Faik Sakar (7. Minute) in Führung, ehe Amos Gerth (15.) und André Silva (25.) erhöhten. Nach dem Wechsel verkürzte Tim Kießling (74.) für die thüringischen Gäste. "Es war ein guter Test, der uns war gebracht hat. In der ersten Halbzeit waren wir zu fahrig, das war nicht so gut. Nach der Pause haben wir ein anderes Gesicht gezeigt", sagte der Meuselwitzer Coach Georg-Martin Leopold nach dem Spiel.

Klostermann, Silva und Kampl in der Startelf

Das Team von Marco Rose, das aktuell in der Länderspielpause 16-RB-Spieler abstellen muss, startete mit den Profis Leopold Zingerle im Tor, Lukas Klostermann, Silva, Kevin Kampl sowie Neu-Profi Viggo Gebel. Der Rest des Kaders wurde mit U19-Spielern aufgefüllt. Amadou Haidara, der sich im Spiel gegen Leverkusen eine Gehirnerschütterung zugezogen und daraufhin seine Nationalmannschafts-Reise nach Mali abgesagt hatte, war nicht im Kader. Er beobachtete den Test aber genauso wie Xaver Schlager, der nach seinem Kreuzbandriss noch pausieren muss.

Meuselwitz nach der Pause mutiger

Nach dem Wechsel wurde der Nordost-Regionalligist, der nach sechs Spieltagen nur einen Sieg und zwei Remis auf der Habenseite hat, etwas frecher. Das Team von ZFC-Coach Georg-Martin Leopold belohnte sich mit dem Treffer durch Kießling. Mehr ließen die Sachsen nicht zu. RB musste schon frühzeitig wechseln, da Amos Gerth und Faik Sakar angeschlagen vom Platz mussten. In Halbzeit zwei wechselte Rose weiterhin munter durch.

dpa/SpiO