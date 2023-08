Fußball | Bundesliga RB Leipzig überollt nach Rückstand den VfB Stuttgart Stand: 25.08.2023 22:54 Uhr

Erst gab es ein Gewitter, und dann schlugen beim VfB fünf Blitze ein: RB Leipzig hat die Heimpremiere in der neuen Bundesliga-Saison gewonnen. Nach 0:1-Rückstand zur Pause gewannen die Leipziger noch furios mit 5:1.

Spiel gedreht, Kantersieg gefeiert: Dank einer überragenden zweiten Halbzeit hat RB Leipzig den VfB Stuttgart noch mit 5:1 (0:1) besiegt. Serhou Guirassy (35.) hatte Stuttgart nach einem schweren Patzer von David Raum verdient in Führung gebracht. Nach dem Wechsel aber traf mit Benjamin Henrichs (51.), Dani Olmo (63.), Lois Openda (66.), Kevin Kampl (74.) und Xavi Simons (76.) nur noch der Supercup-Sieger.

Klug verteidigende Gäste

Die Leipziger gingen als Favorit in die Partie, doch auf dem nach einem Gewitter und Wolkenbrch nassen Rasen sah das in der ersten Halbzeit ganz anders aus. Da hatte RB zwar mehr Ballbesitz, die dicken Chancen aber erarbeiteten sich die clever pressenden Stuttgarter. Zwei Mal schoss Stuttgarts Stürmer Guirassy am Tor vorbei (7./34.), im dritten Versuch dann war er erfolgreich. Allerdings profitierte er dabei auch von einem katastrophalen Fehlpass von David Raum am eigenen Strafraum (35.). RB tat sich schwer gegen konzentriert und cool verteidigende Gäste, die kaum Lücken zuließen. Die einzige echte Großchance gab es erst in den Nachspielzeit, aber Lois Openda scheiterte am klug entgegenkommenden VfB-Keeper Alexander Nübel.

Mit Wucht aus der Kabne

Nach dem Wechsel legte RB nicht nur deutlich zu, die Leipziger zündeten nun ein echtes Feuerwerk. Allerdings gab es auch beim zweiten Treffer des Spiels freundliche Unterstützung vom Gegner: Nach einem Rückpass schoss Torwart Nübel den ihm entgegenspringenden Henrichs an, von dem der Ball zum 1:1 direkt ins Tor sprang (51.). Kurz darauf traf Openda, doch sein Treffer wurde vom Kölner Keller kassiert (53.). Das Spiel zu drehen blieb damit Olmo vorbehalten, der großartig aus der Drehung erfolgreich war (63.). Mit Opendas 3:1 per Kopf (66.) war die Partie entschieden. Aber RB schaltete nicht zurück, sondern legte mit einem (abgefälschten) Schuss von Kampl (74.) und durch Xavi im Nachsetzen (76.) gegen völlig überforderte Stuttgarter nach.

