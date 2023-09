Fußball | Champions League RB Leipzig startet mit Auswärtssieg in die Champions League Stand: 19.09.2023 21:14 Uhr

Auftaktsieg in der Königsklasse: RB Leipzig hat bei den Young Boys in Bern den erhofften Dreier eingefahren. Das 3:1 (1:1) war allerdings ein hartes Stück Arbeit. Das andere Spiel in Gruppe G gewann Manchester City nach 0:1-Rückstand noch 3:1.

Torjubel nach dem 0:1, Torschütze Mohamed Simakan (2, RB Leipzig)

RB Leipzig ist mit einem 3:1-(1:1)-Erfolg bei den Young Boys Bern in die neue Champions-League-Saison gestartet. Die Tore erzielten Mohamed Simakan (2.), Xaver Schlager (73.) und Benjamin Sesko (90.+2). Das zwischenzeitlich 1:1 für die phasenweise massiv drückenden Gastgeber markierte Meschak Elia (33.).

RB mit Schnellstart

Die Leipziger begannen furios, hatten durch Lois Openda bereits nach 42 Sekunden die erste dicke Chance. Es folgten eine Gelegenheit für Yussuf Poulsen (2.) und der daraus resultierende Eckball, den Simakan per Kopf zum 1:0 nutzte. RB führte, dominierte, hatte durch Xavi (13.) das 2:0 auf dem Fuß. Doch so ging es nicht weiter: Nach einer Viertelstunde hatte sich Bern gefangen – und übernahm das Zepter. RB gelang nun fast gar nichts mehr und kassierte durch Elia den völlig verdienten Ausgleich (33.).

Die Spieler vom BSC Young Boys freuen sich über den Treffer von 15 Meschack Elia.

Intensive zweite Halbzeit

Nach dem Wechsel spielte RB stabiler, hielt wieder mehr gegen und lieferte sich mit den Gastgebern einen temporeichen Schlagabtausch. Dicke Chancen blieben dabei aber relativ selten, und wurden erst mal durch die Keeper zunichte gemacht: Bei Opendas Kopfball aus 4 m hielt Anthony Racioppi (62.), auf der anderen Seite parierte Janis Blaswich einen Ganvoula-Schuss glänzend (72.). Die Young Boys machten nun immer mehr Druck, das Tor erzielte jedoch Leipzig: Schlager fasste sich ein Herz und traf aus locker 20 m zum 2:1 (73.).

Torwart Anthony Racioppi ( 1, Bern) foult Xavi Simons (RB Leipzig)

Damit war die Partie allerdings nicht entschieden. Bern wehrte sich weiter mit aller Kraft, rannte immer wieder gefährlich an. Leipzigs Defensive hatte alle Hände voll zu tun. Entlastung gab es kaum noch – bis RB in der Nachspielzeit dann doch zu einem Deckel-drauf-Konter ansetzte: Benjamin Henrichs eroberte den Ball, trieb und passt ihn vor zu Sesko, der dann überlegt am YB-Torwart zur Entscheidung einschob (90.+2).

Sesko macht den Deckel drauf.

Trainerstimmen

Marco Rose (Leipzig): "Es war das erwartet schwere Spiel, hier muss man erst mal bestehen, in dem Stadion, mit der Stimmung. Aber das haben wir von Anfang an sehr gut gemacht und sind verdient in Führung gegangen. Danach haben wir ein bisschen zu sehr verwaltet, sind zu passiv geworden. Wir ließen YB ins Spiel kommen, hatten keine Kontrolle mehr. Zu viele lange Bälle, zu wenig gute Bewegung gegen das aggressive Verteidigen der Young Boys. Deswegen auch verdient der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit haben wir uns den Sieg dann redlich verdient. Da haben wir wieder mehr angeschoben und schöne Tore geschossen. Am Ende ist es ein verdienter Sieg."

Raphael Wicky (Bern): "Es war wieder eine fantastische Stimmung im Stadion, unsere Fans waren großartig und haben sicher geholfen, dass wir nach dem frühen Rückstand wieder ins Spiel zurückgefunden haben. Mein Team hat eine über weite Strecken sehr gute, mutige Leistung gezeigt hat. Nach den ersten fünf, sechs Minuten, die wirklich schlecht waren, hatten wir den Mut, wieder Fußball zu spielen, hoch anzulaufen, den Gegner unter Druck zu setzen. Enttäuschend ist, dass von den drei Gegentoren zwei Standardtore sind. Das darf auf diesem Niveau nicht passieren. Es gab viel Gutes, aber am Ende stehen da null Punkte."