Fußball | Bundesligen RB Leipzig startet in Leverkusen - 1. FC Magdeburg muss nach Wiesbaden Stand: 30.06.2023 10:57 Uhr

Pokalsieger RB Leipzig muss am ersten Spieltag der Bundesliga reisen. Es geht zu Bayer Leverkusen, wo die Sachsen zuletzt eine Niederlagen kassierten. Zweitligist 1. FC Magdeburg muss zu einem Aufsteiger.

RB Leipzig muss am 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison auswärts ran. Das Team von Trainer Marco Rose gastiert am 19./20. August bei Bayer Leverkusen. Das geht aus den Spielansetzungen der Deutschen Fußball-Liga hervor, die am Freitag veröffentlicht wurden. Letzte Saison unterlagen die Leipziger in Leverkusen mit 0:2. Am zweiten Spieltag empfangen die Leipziger dann den VfB Stuttgart, bevor es zu Union Berlin geht. Am sechsten Spieltag kommt es dann zum Duell mit dem amtierenden Meister Bayern München. Am letzten Spieltag kommt es zur Neuauflage des Pokalfinales gegen Eintracht Frankfurt.

Eröffnet wird die neue Saison am Freitag, dem 28. August, mit der Partie SV Werder Bremen gegen FC Bayern München. Bereits nach dem 16. Spieltag (19./20. Dezember) geht die Bundesliga in die Winterpause. Die letzten Partien der Hinrunde werden dann zum Auftakt ins neue Jahr vom 12. bis zum 14. Januar 2024 ausgespielt. Das Saisonfinale ist für den 18. Mai 2024 terminiert, knapp zwei Wochen später (3. Juni 2024) beginnt die Abstellungsperiode für die EM in Deutschland.

Magdeburg muss nach Wiesbaden reisen

Die 2. Bundesliga beginnt bereits am letzten Juli-Wochenende. Und der 1. FC Magdeburg startet bei Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden um Trainer Markus Kauczinski. Danach kommt es zum Duell gegen Eintracht Braunschweig. Das erste große Highlight gibt es am fünften Spieltag, wenn die Magdeburger Bundesliga-Absteiger Hertha BSC empfangen. Hier bestreiten der Hamburger SV und Schalke 04 das Eröffnungsspiel am Freitag, dem 28. Juli.

rei/pm/sid