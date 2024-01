Fußball | Bundesliga (F) RB Leipzig muss lange auf Schaller verzichten Stand: 20.01.2024 11:29 Uhr

Eine Woche vor dem Start ins neue Pflichtspiel-Jahr hat die Frauen von RB Leipzig eine Hiobsbotschaft erreicht: Abwehrspielerin Josefine Schaller wird den Aufsteigerinnen lange fehlen.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss vorerst auf Abwehrspielerin Josefine Schaller verzichten. Die 21-Jährige hat im Testspiel gegen Blau-Weiß Linz (8:0) am Dienstag einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie erlitten und wird "mehrere Monate" ausfallen.

Das teilten die Sachsen am Samstag (20. Januar) nach den entsprechenden Untersuchungen mit. Die 21-Jährige Schaller, die seit 2016 für die Leipziger aufläuft, kam für den Tabellenzehnten in dieser Saison bislang auf zehn Pflichtspieleinsätze, davon sieben von Beginn an. RB steht nach zehn Spieltagen in der Premierensaison der Bundesliga einen Punkt vor dem ersten Abstiegsrang.

sid/red