Fußball | Bundesliga RB Leipzig: Klostermann fehlt gegen den FC Bayern Stand: 19.02.2024 17:22 Uhr

Nach dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach hat RB Leipzig einen gravierenden Ausfall zu verkraften. Lukas Klostermann verletzte sich am Oberschenkel und fällt auf unbestimmte Zeit aus - ausgerechnet vor dem Top-Spiel gegen den FC Bayern.

Am vergangenen Wochenende musste Lukas Klostermann gegen Borussia Mönchengladbach bereits in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nun steht fest, dass RB Leipzigs Abwehrspieler sich schwerer verletzt hat. Nach Vereinsangaben von Montag (19.01.) wird der 27-Jährige wegen einer Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel "vorerst ausfallen". Damit ist klar, dass Klostermann zumindest gegen den FC Bayern am Samstag (24.01.) und möglicherweise sogar in weiteren Spielen zuschauen muss.

Stammplatz zurückerobert

Die Verletzung ist ein Rückschlag für Klostermann, der sich seinen Stammplatz in Leipzig nach einer von Verletzungen geprägten vergangenen Saison durch gute Leistungen zurückerobert hatte. In der Abwehrreihe war er seit Anfang Oktober gesetzt und verlängerte im Januar seinen Ende Juni 2024 auslaufenden Vertrag bis 2028. Klostermann, der im Juni 2023 letztmals zum Kader der Nationalmannschaft gehörte, macht sich Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Heim-EM im Sommer.

ten/dpa