Fußball | DFB-Pokal RB Leipzig in Gütersloh - FC Carl Zeiss Jena mit Heimspiel Stand: 15.08.2023 22:55 Uhr

Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals reisen. Der FC Carl Zeiss Jena bekommt es dagegen im Paradies mit einem Erstligisten zu tun.

Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Zweitligist FSV Gütersloh antreten. Das ergab die Auslosung am Dienstag (15.08.2023). Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena haben ein Heimlos gezogen, empfangen Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg im Paradies. "Die meisten Spielerinnen kennen Jena noch aus der vergangenen Saison und wissen, dass ein guter Gegner auf uns wartet", erklärte Nürnbergs Trainer Thomas Oostendorp. Titelverteidiger und Seriensieger VfL Wolfsburg wurde dem früheren Pokalsieger Turbine Potsdam zugelost.

Gespielt wird zweites September-Wochenende

Die zweite Runde wird zwischen dem 9. und dem 11. September 2023 ausgespielt. Gelost wurde in zwei regionalen Gruppen (Nord und Süd). Die Zuteilung der Mannschaften zu den Gruppen erfolgte nach regionalen Gesichtspunkten. In der ersten Hauptrunde hatten die Erstligisten noch Freilose. Von den vier mitteldeutschen Startern hatte sich nur Jena dank eines Sieges in Ingolstadt durchgesetzt. Für den Magdeburger FFC, den Chemnitzer FC und dem 1. FFV Erfurt war dagegen bereits Endstation.

