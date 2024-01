Fußball | Bundesliga RB-Kapitän Orban vor Rückkehr - Beförderung für Talent Eduardo Stand: 23.01.2024 18:26 Uhr

RB Leipzig kann wohl gegen den VfB Stuttgart wieder auf Willi Orban setzen. Der Kapitän absolvierte nach seiner Knieverletzung erstmals wieder das komplette Training. Talent Eduardo hat derweil seinen ersten Profivertrag erhalten.

RB Leipzig kann womöglich schon im Krisen-Duell mit dem VfB Stuttgart wieder auf Kapitän Willi Orban zurückgtreifen. Der Abwehrchef absolvierte am Dienstag das gesamte Mannschaftstraining, nur ein Tape am rechten Knie erinnerte noch an den Außenbandriss. "Es war schön, dass er die komplette Trainingseinheit durchgezogen hat, ohne Probleme", sagte Mittelfeldspieler Kevin Kampl. "Natürlich wird das dann auch als Team anstecken, dass Willi wieder dabei ist, dass er positive Energie reinbringt. Er ist immer unser Fels in der Brandung."

Orban-Einsatz möglich

Vor dem Training unterhielt sich Trainer Marco Rose ausführlich mit Team-Arzt Frank Striegler und Orban, nach der Einheit konsultierte der Doc den Abwehrspieler erneut. Ein Einsatz beim VfB Stuttgart (15:30 Uhr im Liveticker der SpiO-App) am Samstag ist nicht ausgeschlossen. Fraglich ist, wie es um Orbans Fitness bestimmt ist. Schließlich fehlte der 31-Jährige, seitdem er sich Mitte September bei der ungarischen Nationalmannschaft im Spiel gegen Tschechien verletzt hatte.

Erster Profivertrag für RB-Hoffnung Eduardo

RB Leipzig hat derweil Nachwuchsstürmer Yannick Eduardo mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Club mitteilte, unterschrieb der Teenager an seinem 18. Geburtstag ein bis Juni 2027 geltendes Arbeitspapier. "Yannick Eduardo ist ein vielversprechendes Talent mit sehr viel Potenzial. Er ist ein kopfballstarker Spieler mit einem guten linken Fuß und bringt als Mittelstürmer die entsprechende Torgefahr mit", sagte Sportdirektor Rouven Schröder.

RB-Talent Yannick Eduardo rückt zu den Profis auf

In der U19-Bundesliga erzielte der gebürtige Tscheche mit niederländischem Pass sieben Tore in 13 Spielen. Besonders trumpfte Eduardo in der Youth League auf, in der er fünf Tore in fünf Spielen schoss und großen Anteil daran hatte, dass der RB-Nachwuchs erstmals die K.o.-Runde erreichte. Eduardo, der im Juli 2022 aus der U17 des NEC Nijmegen kam, trainiert regelmäßig bei den Profis mit. Der 1,94 Meter große Stürmer reiste mit in das Wintercamp nach La Manga und stand in den beiden Bundesliga-Spielen dieses Jahres jeweils im Kader.

dpa